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لبنان

ساعات فاصلة في طرابلس: إعلان النتائج يقترب

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
14-05-2025 | 04:52
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فيما يترقّب الطرابلسيون بفارغ الصبر صدور النتائج الرسمية للانتخابات البلدية، بدأت اللجنة العليا منذ قليل إدخال الأرقام النهائية لكل مرشّح بحسب المناطق، في خطوة حاسمة تضع العملية الانتخابية على مشارف نهايتها. فإمّا ان تقلب صناديق "الحدادين" النتيجة لصالح "رؤية" او تبقى النتيجة بتقدّم "نسيج". 
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وبحسب المعلومات المتوفّرة، يُتوقّع أن تُعلَن النتائج رسمياً خلال ساعات العصر.
المصدر: خاص "لبنان 24"
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