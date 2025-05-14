ساعات فاصلة في طرابلس: إعلان النتائج يقترب

فيما يترقّب الطرابلسيون بفارغ الصبر صدور النتائج الرسمية للانتخابات البلدية، بدأت منذ قليل إدخال الأرقام النهائية لكل مرشّح بحسب المناطق، في خطوة حاسمة تضع العملية على مشارف نهايتها. فإمّا ان تقلب صناديق "الحدادين" النتيجة لصالح "رؤية" او تبقى النتيجة بتقدّم "نسيج".

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وبحسب المعلومات المتوفّرة، يُتوقّع أن تُعلَن النتائج رسمياً خلال ساعات العصر.