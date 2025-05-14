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لبنان
الحجار ترأس اجتماعا بحث في التحضيرات للإنتخابات البلدية والإختيارية في بيروت والبقاع
Lebanon 24
14-05-2025
|
04:49
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ترأس
وزير الداخلية
والبلديات
أحمد الحجار
، في مكتبه اليوم، إجتماعا لغرفة العمليات المركزية الخاصة بالإنتخابات البلدية والإختيارية وفريق عمل الوزارة في حضور محافظي
بيروت
القاضي
مروان عبود
،
البقاع
القاضي
كمال ابو جوده
وبعلبك
الهرمل بشير خضر
والقضاة المعنيين، جرى خلاله مناقشة التحضيرات للإنتخابات البلدية والإختيارية التي ستجري
يوم الأحد
المقبل في كل من محافظات بيروت، البقاع وبعلبك-الهرمل.
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وشدّد
الحجار
على ضرورة إستتباب الأمن خلال اليوم الإنتخابي والعمل على إنجاحه بشفافية تامة وحيادية مطلقة.
وأجرى الحجار خلال الإجتماع عينه تقييما شاملا للعملية الإنتخابية التي جرت في محافظتي
لبنان
الشمالي
وعكار مثنيا على الجهود التي بُذلت لإنجاحها.
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