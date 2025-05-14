الحجار ترأس اجتماعا بحث في التحضيرات للإنتخابات البلدية والإختيارية في بيروت والبقاع

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ترأس والبلديات ، في مكتبه اليوم، إجتماعا لغرفة العمليات المركزية الخاصة بالإنتخابات البلدية والإختيارية وفريق عمل الوزارة في حضور محافظي القاضي ، القاضي وبعلبك والقضاة المعنيين، جرى خلاله مناقشة التحضيرات للإنتخابات البلدية والإختيارية التي ستجري المقبل في كل من محافظات بيروت، البقاع وبعلبك-الهرمل.وشدّد على ضرورة إستتباب الأمن خلال اليوم الإنتخابي والعمل على إنجاحه بشفافية تامة وحيادية مطلقة.وأجرى الحجار خلال الإجتماع عينه تقييما شاملا للعملية الإنتخابية التي جرت في محافظتي وعكار مثنيا على الجهود التي بُذلت لإنجاحها.