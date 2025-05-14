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لبنان

إشكال وإطلاق نار بين شبان من آل جعفر وآخرين من آل مقداد

Lebanon 24
14-05-2025 | 05:06
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع إشكال في بلدة مقنة - بعلبك بين شبان من آل مقداد وآخرين من آل جعفر.
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وبحسب المعلومات، تطوّر الإشكال إلى إطلاق نار ما أدى إلى وقوع جريح من آل جعفر.
 
 
 
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