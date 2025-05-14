إشكال وإطلاق نار بين شبان من آل جعفر وآخرين من آل مقداد

أفادت مندوبة " " عن وقوع إشكال في بلدة مقنة - بين شبان من آل وآخرين من .

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وبحسب المعلومات، تطوّر الإشكال إلى إطلاق نار ما أدى إلى وقوع جريح من آل جعفر.