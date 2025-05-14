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لبنان

الاتحاد الأوروبي يخصص 8 ملايين يورو لدعم الأمن والاستقرار في لبنان

Lebanon 24
14-05-2025 | 06:15
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أعلن الاتحاد الأوروبي، في بيان رسمي، عن تخصيص 8 ملايين يورو لدعم جهود الاستقرار والسلام في لبنان، بعد عام على اندلاع النزاع الذي أوقع خسائر بشرية واسعة، ودماراً كبيراً، وأدى إلى نزوح آلاف العائلات.
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ويأتي هذا الدعم في إطار مشروع مشترك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بهدف تعزيز قدرات قوى الأمن الداخلي اللبنانية، دعم المجتمعات المتأثرة بالنزاع، وتسهيل عودة النازحين بأمان، إضافة إلى تمويل المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام لإزالة الذخائر غير المنفجرة.

وجرى توقيع الاتفاق في مقر المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيروت، بحضور المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله، وسفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دو وال، ومدير جهاز الاتحاد الأوروبي لآليات السياسة الخارجية بيتر فاغنر، والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بليرتا أليكو.

وأكد المسؤولون أن هذه المبادرة تشكّل دعماً حيوياً للأجهزة الأمنية اللبنانية في لحظة حساسة، وتُسهم في تعزيز الاستقرار، إصلاح السجون، والتمهيد لسلام وتنمية مستدامين في البلاد.
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