الاتحاد الأوروبي يخصص 8 ملايين يورو لدعم الأمن والاستقرار في لبنان

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أعلن ، في بيان رسمي، عن تخصيص 8 ملايين لدعم جهود الاستقرار والسلام في ، بعد عام على اندلاع النزاع الذي أوقع خسائر بشرية واسعة، ودماراً كبيراً، وأدى إلى نزوح آلاف العائلات.ويأتي هذا الدعم في إطار مشروع مشترك مع ومكتب المعني بالمخدرات والجريمة، بهدف تعزيز قدرات ، دعم المجتمعات المتأثرة بالنزاع، وتسهيل عودة بأمان، إضافة إلى تمويل لإزالة الذخائر غير المنفجرة.وجرى توقيع الاتفاق في مقر في ، بحضور لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله، وسفيرة الاتحاد في لبنان ساندرا ، ومدير جهاز الاتحاد الأوروبي لآليات السياسة الخارجية بيتر ، والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي .وأكد المسؤولون أن تشكّل دعماً حيوياً للأجهزة الأمنية اللبنانية في لحظة حساسة، وتُسهم في تعزيز الاستقرار، إصلاح السجون، والتمهيد لسلام وتنمية مستدامين في البلاد.