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لبنان

هاشم: لمواجهة السياسات المتهورة الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية

Lebanon 24
14-05-2025 | 06:30
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دعا النائب قاسم هاشم، عضو كتلة "التنمية والتحرير"، إلى ضرورة وضع حد للسياسات الإسرائيلية "المتهورة والهدامة"، مؤكدًا أنها تمثّل "عنوان الإجرام والتطهير العرقي لتصفية القضية الفلسطينية".
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وخلال كلمته في مؤتمر اتحاد مجالس برلمانات منظمة التعاون الإسلامي في جاكرتا، شدد هاشم على أهمية تعزيز الدبلوماسية البرلمانية كأداة للتواصل بين الشعوب، خاصة في ظل اشتعال الأوضاع في المنطقة وامتداد العدوان الإسرائيلي إلى لبنان وسوريا.

واعتبر أن جرائم الاحتلال الإسرائيلي، التي فاقت كل حدود الإنسانية، لم تعد تقتصر على فلسطين بل باتت تطال كل المنطقة، داعيًا إلى موقف موحد وقرارات جريئة بعيدًا عن البيانات والمواقف الشكلية.

وأشار هاشم إلى أن مواجهة هذه التحديات تتطلب إرادة جماعية وتفعيل أطر التعاون بين الدول الإسلامية على المستويات كافة، من سياسيّة وأمنيّة واقتصاديّة، بهدف إعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية كقضية مركزية، وتحقيق الانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة، والجولان، وسائر الأراضي العربية المغتصبة.

وختم بالدعوة إلى التحول من الأقوال إلى الأفعال، والعمل الجاد لمواجهة الاستهداف المتواصل للأمة ومقدساتها، مؤكداً أن الشعوب الإسلامية ما زالت قادرة على أن تعود رقماً صعباً في المعادلات الدولية إذا ما توحّدت الإرادة.
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