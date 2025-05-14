هاشم: لمواجهة السياسات المتهورة الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية

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دعا ، عضو كتلة "التنمية والتحرير"، إلى ضرورة وضع حد للسياسات "المتهورة والهدامة"، مؤكدًا أنها تمثّل "عنوان الإجرام والتطهير العرقي لتصفية القضية ".وخلال كلمته في مؤتمر اتحاد مجالس برلمانات الإسلامي في جاكرتا، شدد هاشم على أهمية تعزيز الدبلوماسية كأداة للتواصل بين الشعوب، خاصة في ظل اشتعال الأوضاع في المنطقة وامتداد العدوان إلى وسوريا.واعتبر أن جرائم الإسرائيلي، التي فاقت كل حدود الإنسانية، لم تعد تقتصر على بل باتت تطال كل المنطقة، داعيًا إلى موقف موحد وقرارات جريئة بعيدًا عن البيانات والمواقف الشكلية.وأشار هاشم إلى أن مواجهة هذه التحديات تتطلب إرادة جماعية وتفعيل أطر التعاون بين على المستويات كافة، من سياسيّة وأمنيّة واقتصاديّة، بهدف إعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية كقضية مركزية، وتحقيق الانسحاب الكامل من الأراضي المحتلة، والجولان، وسائر المغتصبة.وختم بالدعوة إلى التحول من الأقوال إلى الأفعال، والعمل الجاد لمواجهة الاستهداف المتواصل للأمة ومقدساتها، مؤكداً أن الشعوب الإسلامية ما زالت قادرة على أن تعود رقماً صعباً في المعادلات الدولية إذا ما توحّدت الإرادة.