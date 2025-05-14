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لبنان

في بلدة الهري - البترون... توقيف 3 أشخاص داخل "فان" إليكم ما كانوا يُخطّطون له

Lebanon 24
14-05-2025 | 05:34
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بعد توافر معلومات عن دخول أشخاص على متن "فان" إلى بلدة الهري - البترون، قامت مخابرات الجيش بتوقيف 3 أشخاص كانوا داخل المركبة، وضبطت أسلحة حربيّة.
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وأفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ الموقوفين كانوا يُريدون إستهداف أحد الأشخاص في البلدة، بسبب خلافات ماليّة.
 
 
 
 
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