في بلدة الهري - البترون... توقيف 3 أشخاص داخل "فان" إليكم ما كانوا يُخطّطون له

بعد توافر معلومات عن دخول أشخاص على متن "فان" إلى بلدة - ، قامت مخابرات الجيش بتوقيف 3 أشخاص كانوا داخل المركبة، وضبطت أسلحة حربيّة.

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وأفادت مندوبة " " أنّ الموقوفين كانوا يُريدون إستهداف أحد الأشخاص في البلدة، بسبب خلافات ماليّة.