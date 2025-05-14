قوى الأمن تُعمّم صورة أحد الموقوفين... هل وقعتم ضحيّة أعماله؟

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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ العامّة البلاغ التّالي:تُعمّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة المختص، صورة الموقوف:ح. م. (مواليد عام 1995، لبناني)لإقدامه على عمليات سلب بقوة السلاح في عدة مناطق جنوبية من بينها ، صور، وغيرها، منتَحِلاً صفة أمنية.بالتحقيق معه، اعترف بقيامه بعمليات سلب أشخاص سوريّين في مدينة بنت ، وبلدة .لــذلك، تطلب هذه المديريّة العامّة من الذين وقعوا ضحيّة أعماله وتعرّفوا عليه، الحضور إلى صيدا القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة، الكائن في مجمّع قوى الأمن الدّاخلي في _ تلّة ، أو الاتّصال على الرقم: 729147-07، تمهيداً لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.