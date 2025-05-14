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لبنان

قوى الأمن تُعمّم صورة أحد الموقوفين... هل وقعتم ضحيّة أعماله؟

Lebanon 24
14-05-2025 | 06:39
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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:
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تُعمّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة الموقوف:

ح. م. (مواليد عام 1995، لبناني)
لإقدامه على عمليات سلب بقوة السلاح في عدة مناطق جنوبية من بينها صيدا، صور، بنت جبيل وغيرها، منتَحِلاً صفة أمنية.

بالتحقيق معه، اعترف بقيامه بعمليات سلب أشخاص سوريّين في مدينة بنت جبيل، وبلدة دير كيفا.

لــذلك، تطلب هذه المديريّة العامّة من الذين وقعوا ضحيّة أعماله وتعرّفوا عليه، الحضور إلى مركز مفرزة صيدا القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة، الكائن في مجمّع قوى الأمن الدّاخلي في حارة صيدا _ تلّة مار الياس، أو الاتّصال على الرقم: 729147-07، تمهيداً لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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