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لبنان

فوز 5 بلديات بالتزكية في قضاء الزهراني

Lebanon 24
14-05-2025 | 06:40
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أُقفل منتصف ليل الثلاثاء – الأربعاء باب تقديم طلبات الترشّح للانتخابات البلدية والاختيارية في محافظة الجنوب، حيث أُعلن فوز 5 بلديات بالتزكية، وهي: العدوسية، أرزي، كوثرية السياد، بقسطة، وقناريت، بعد انقضاء المهلة من دون تسجيل أي منافسة.
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وفي ما يتعلّق بالاختياري، حُسمت النتائج أيضًا بالتزكية في عدد من البلدات، حيث فاز مختارو: بقسطة، عقتنيت، برتى، خزيز، زغدرايا، كفرشلال، كوثرية السياد، كفريا، جنجلايا، وعبرا.

ومع انطلاق مهلة تقديم طلبات الانسحاب صباح اليوم، توافد عدد من المرشحين إلى مبنى محافظة الجنوب، لتقديم طلبات انسحابهم، وذلك وفقًا للتعميم الصادر عن وزارة الداخلية والبلديات.
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لبنان

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