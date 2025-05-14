فوز 5 بلديات بالتزكية في قضاء الزهراني

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أُقفل منتصف ليل الثلاثاء – الأربعاء باب تقديم طلبات الترشّح للانتخابات البلدية والاختيارية في ، حيث أُعلن فوز 5 بلديات بالتزكية، وهي: العدوسية، أرزي، ، بقسطة، وقناريت، بعد انقضاء المهلة من دون تسجيل أي منافسة.وفي ما يتعلّق بالاختياري، حُسمت النتائج أيضًا بالتزكية في عدد من البلدات، حيث فاز مختارو: بقسطة، عقتنيت، برتى، خزيز، زغدرايا، كفرشلال، كوثرية السياد، ، جنجلايا، وعبرا.ومع انطلاق مهلة تقديم طلبات الانسحاب ، توافد عدد من المرشحين إلى مبنى محافظة الجنوب، لتقديم طلبات انسحابهم، وذلك وفقًا للتعميم الصادر عن والبلديات.