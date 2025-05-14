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لبنان

وفاة السيّدة نهاد الشامي

Lebanon 24
14-05-2025 | 07:05
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غيّب الموت السيّدة نهاد الشامي، التي عرفها اللبنانيّون بعدما شفاها القديس شربل، في أعجوبة وصلت صداها إلى مختلف أنحاء العالم.
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ينقل جثمان الفقيدة من منزلها في حالات عند الساعة التاسعة من صباح يوم الخميس 15 ايار الى كنيسة مار ميخائيل - الغابات حيث يحتفل بالصلاة لراحة نفسها في تمام الساعة الخامسة بعد الظهر.
 
 
تقبل التعازي اليوم الاربعاء في منزلها الكائن في حالات، ويوم الجمعة 16 ايار من الساعة الثانية بعد الظهر ولغاية السادسة مساء في منزلها في حالات، وتختتم بقداس المرافقة في كابيلا مار شربل.
 
 
 
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لبنان

تعازي ووفيات

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