وفاة السيّدة نهاد الشامي

غيّب الموت السيّدة ، التي عرفها اللبنانيّون بعدما شفاها ، في أعجوبة وصلت صداها إلى مختلف أنحاء العالم.

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ينقل جثمان الفقيدة من منزلها في حالات عند الساعة التاسعة من صباح يوم الخميس 15 ايار الى - الغابات حيث يحتفل بالصلاة لراحة نفسها في تمام الساعة الخامسة بعد الظهر.

تقبل التعازي اليوم الاربعاء في منزلها الكائن في حالات، ويوم الجمعة 16 ايار من الساعة الثانية بعد الظهر ولغاية السادسة مساء في منزلها في حالات، وتختتم بقداس المرافقة في كابيلا .