سلام استقبل رئيس لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني: نرفض التوطين ونتمسك بحقّ العودة



Advertisement ثم قدّم السفير دمشقيّة تصوّراً حول التوجّهات العامة لعمل اللجنة في المرحلة المقبلة والتي تتطلق من التمسك بالسيادة الكاملة على جميع الأراضي اللبنانية، بما يشمل المخيمات والتجمعات الفلسطينية، والعمل على بناء مقاربة وطنية موحّدة في التعاطي مع قضايا اللجوء الفلسطيني، تقوم على رفض التوطين، ومعالجة كافة المرتبطة بالمخيمات، بما فيها المسائل الأمنية وعلى رأسها موضوع السلاح الفلسطيني، بما يسهم في تعزيز الاستقرار والسلم الأهلي، وضمان احترام الحقوق الإنسانية للاجئين الفلسطينيين المقيمين في .

وبعدها استعرض السفير دمشقية الأهداف الأساسية التي ستقود عمل لجنة الحوار في المرحلة المقبلة، وأهمها:



استكمال العمل على القضايا المطروحة في "الرؤية اللبنانية الموحدة لقضايا اللجوء الفلسطيني" الصادرة في عام 2017، وبما ينسجم مع المتغيرات السياسية والاجتماعية والميدانية على الصعيدين اللبناني والإقليمي.



ومواكبة الضغوطات والتطورات المتعلقة بالأزمة المالية لوكالة للإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا)، وما يترتب عليها من تنسيق ودعم من قبل الدولة اللبنانية.



وفي ختام اللقاء، أعرب الرئيس سلام عن تمنياته بالتوفيق للسفير رامز دمشقية في مهامه الجديدة، مشدداً على أهمية اضطلاع اللجنة بدور فاعل في مقاربة ملف اللجوء الفلسطيني بواقعية ومسؤولية وطنية، وبما يعزز السيادة والاستقرار ويخدم المصلحة اللبنانية والعلاقات بين الشعبين.



سفير قطر



واستقبل الرئيس سلام سفير قطر في لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن فيصل ثاني آل ثاني وتم البحث في العلاقات المميزة بين البلدين ، والدعم القطري الحالي للبنان في مختلف المجالات لا سيما للجيش اللبناني وقطاع الطاقة. استقبل نواف سلام في السرايا رئيس لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني السفير رامز دمشقية وأكد خلال اللقاء على ثوابت البيان الوزاري لحكومته، لا سيما لجهة رفض التوطين، والتمسك بحق العودة وفق القرار الأممي 194، وبإقامة الدولة المستقلة على أرضها. كما شدد على حق وواجب في ممارسة كامل سلطتها على كافة أراضيها، وعلى أهمية ضمان كرامة اللاجئين وحقوقهم الإنسانية ضمن إطار الدولة ومؤسساتها.ثم قدّم السفير دمشقيّة تصوّراً حول التوجّهات العامة لعمل اللجنة في المرحلة المقبلة والتي تتطلق من التمسك بالسيادة الكاملة على جميع الأراضي اللبنانية، بما يشمل المخيمات والتجمعات الفلسطينية، والعمل على بناء مقاربة وطنية موحّدة في التعاطي مع قضايا اللجوء الفلسطيني، تقوم على رفض التوطين، ومعالجة كافة المرتبطة بالمخيمات، بما فيها المسائل الأمنية وعلى رأسها موضوع السلاح الفلسطيني، بما يسهم في تعزيز الاستقرار والسلم الأهلي، وضمان احترام الحقوق الإنسانية للاجئين الفلسطينيين المقيمين في .وبعدها استعرض السفير دمشقية الأهداف الأساسية التي ستقود عمل لجنة الحوار في المرحلة المقبلة، وأهمها:استكمال العمل على القضايا المطروحة في "الرؤية اللبنانية الموحدة لقضايا اللجوء الفلسطيني" الصادرة في عام 2017، وبما ينسجم مع المتغيرات السياسية والاجتماعية والميدانية على الصعيدين اللبناني والإقليمي.ومواكبة الضغوطات والتطورات المتعلقة بالأزمة المالية لوكالة للإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا)، وما يترتب عليها من تنسيق ودعم من قبل الدولة اللبنانية.وفي ختام اللقاء، أعرب الرئيس سلام عن تمنياته بالتوفيق للسفير رامز دمشقية في مهامه الجديدة، مشدداً على أهمية اضطلاع اللجنة بدور فاعل في مقاربة ملف اللجوء الفلسطيني بواقعية ومسؤولية وطنية، وبما يعزز السيادة والاستقرار ويخدم المصلحة اللبنانية والعلاقات بين الشعبين.واستقبل الرئيس سلام سفير قطر في لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن فيصل ثاني آل ثاني وتم البحث في العلاقات المميزة بين البلدين ، والدعم القطري الحالي للبنان في مختلف المجالات لا سيما للجيش اللبناني وقطاع الطاقة.

سفيرة فنلندا



واستقبل الرئيس سلام سفيرة فنلندا ، آن مسكانن. Anne Meskanen حيث جرى البحث في البرامج الاقتصادية والاجتماعية التي تدعمها بلادها، ولا سيما تلك المتعلقة باللاجئين والنازحين.

كما أكدت السفيرة الفنلندية تمسك بلادها بالاستقرار في وذلك من خلال مشاركة الكتيبة الفنلندية ضمن قوات “اليونيفيل” .



سفير اليابان



والتقى الرئيس سلام سفير اليابان في لبنان ماسايوكي ماغوشي،Masayuki Magoshi

وتناول البحث العلاقات الثنائية لا سيما الاقتصادية وسبل تعزيزها ، اضافة الى المستجدات المحلية والإقليمية.‏

النائب ابو الحسن



واستقبل رئيس الحكومة أمين سر كتلة اللقاء النائب هادي ابو الحسن و حيث جرى إستعراض آخر المستجدات والأوضاع العامة في لبنان والمنطقة .

بعد اللقاء قال النائب ابو الحسن:" تم التركيز في خلال اللقاء على مواضيع إنمائية إساسية أهمها :

سبل التمويل لمشروع الصرف الصحي في منطقة المتن - قضاء خصوصاً بعد إنجاز كافة الدراسات المطلوبة والتي إستمرت لسنوات .

كما أطلعت رئيس الحكومة على الخطوات التي تم إنجازها في الفترة الماضية للبدء في دراسة مشروع أوتوستراد ونفق ، وكان تشديد على أهمية إنجاز الدراسة كخطوة أساسية على طريق تمويل وإنجاز هذا المشروع الحيوي والإستراتيجي للبنان ، خصوصاً أنه يعيد ربط مرفأ بيروت بالعمق العربي شرقاً ويطور شبكة الطرقات الرئيسية بين العاصمة بيروت والبقاع ، مروراً بمحافظة ، ويساهم في وضع لبنان على خارطة إقتصاد المنطقة ويحقق مبدأ الإنماء المتوازن ".

اضاف:"وعد رئيس الحكومة بإتخاذ الخطوات العملية اللازمة للعمل على هذين المشروعين المهمين."



النائب الصايغ



كما استقبل الرئيس سلام عضوٍ كتلة اللقاء الديمقراطي النائب فيصل الصايغ وعرض معه التطورات العامة واوضاع العاصمة.



امناء بيروت



واستقبل الرئيس سلام وفدا من ملتقى امناء بيروت برئاسة فادي الغلاييني.

بعد اللقاء تحدث باسم الوفد جهاد الداني فقال:

نحن مع النهج الاصلاحي الذي يمثله دولة الرئيس لاستعادة بناء الدول وهذا الامر بحاجة الى رافعة شعبية ونحن نمثل هذه الرافعة ، وتمنينا عليه تشكيل كتلة برلمانية تحمي هذا المشروع. لاننا لا نبحث عن حماية أشخاص، بل نطالب بحماية مشروع وطني إصلاحي نؤمن به.”



اضاف :" عرضنا لعدد من الخدمات الأساسية التي تهم العاصمة، وعلى رأسها تركيب عدادات كهربائية في منازل بيروت، في الوقت التي باتت معظم المناطق اللبنانية مغطاة بهذه الخدمة. "

وأضاف: “فعليًا، نحن بحاجة لبسط سلطة الدولة في العاصمة . هذه المطالب هي جزء من مفهوم الدولة وخروج من مفهوم المافيات..”



وتابع :" تطرقنا ايضاً الى ضرورة العمل على فتح سوق الخضار المنجز منذ خمس سنوات ، كذلك الامر بالنسبة لاعادة فتح المكتبة العامة التابعة لبلدية بيروت ، لذلك نحن بحاجة الى إطلاق ورشة لتطوير الحوكمة الرشيدة في إدارة البلدية، لأن الإدارة المحلية اليوم بحاجة إلى إعادة تنظيم وتأهيل.”