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لبنان

فوز بلدية دير قانون راس العين بالتزكية

Lebanon 24
14-05-2025 | 07:25
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مع إقفال باب الترشح للانتخابات البلدية والاختيارية وإعلان عدد من البلديات فائزة بالتزكية، أُعلن في وقتٍ متأخر فوز بلدية دير قانون رأس العين بالتزكية أيضًا، لتنضم إلى لائحة البلدات التي حُسمت نتائجها قبل موعد الاستحقاق.
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