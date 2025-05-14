فوز بلدية دير قانون راس العين بالتزكية

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مع إقفال باب الترشح للانتخابات البلدية والاختيارية وإعلان عدد من البلديات فائزة بالتزكية، أُعلن في وقتٍ متأخر فوز بلدية بالتزكية أيضًا، لتنضم إلى لائحة البلدات التي حُسمت نتائجها قبل موعد الاستحقاق.