"الوطني الحر":نطلب من الحكومة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتسهيل عودة النازحين بأسرع وقت

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صدر عن البيان الآتي:إن قرار الرئيس الأميركي رفع عن يمثل خطوة إيجابية على صعيد استعادة سوريا استقرارها وتوفير القدرات لنهوضها مجدداً، ومن شأن ذلك أن ينعكس إيجاباً على جوارها العربي المشرقي وخاصة . ان هذا القرار، يفتح الباب واسعاً لعودة السوريين إلى بلادهم، فيساهموا بإعادة بناء وطنهم .نطلب من اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتسهيل العودة بأسرع وقت والاستحصال على قرار من في بدعم وتمويل العودة.