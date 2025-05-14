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لبنان

"الوطني الحر":نطلب من الحكومة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتسهيل عودة النازحين بأسرع وقت

Lebanon 24
14-05-2025 | 07:43
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صدر عن التيار الوطني الحر البيان الآتي: 
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إن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات عن سوريا يمثل خطوة إيجابية على صعيد استعادة سوريا استقرارها وتوفير القدرات لنهوضها مجدداً، ومن شأن ذلك أن ينعكس إيجاباً على جوارها العربي المشرقي وخاصة لبنان. ان هذا القرار، يفتح الباب واسعاً لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم، فيساهموا بإعادة بناء وطنهم .

نطلب من الحكومة اللبنانية اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتسهيل العودة بأسرع وقت والاستحصال على قرار من القمة العربية في بغداد بدعم وتمويل العودة.
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