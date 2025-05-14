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لبنان

قائد في "حزب الله"... هكذا علّق الجيش الإسرائيليّ على "غارة قعقعية الجسر"

Lebanon 24
14-05-2025 | 07:53
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قال المتحدث باسم جيش العدوّ الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي، أنّ "طائرات إسرائيليّة اغتالت في منطقة قعقعية الجسر في جنوب لبنان أحد عناصر حزب الله".
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وزعم أدرعي أنّ "المُستهدف كان يشغل منصب قائد مجمع قبريخا في "حزب الله".
 
 
 
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