قائد في "حزب الله"... هكذا علّق الجيش الإسرائيليّ على "غارة قعقعية الجسر"

قال المتحدث باسم جيش العدوّ الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي، أنّ "طائرات إسرائيليّة اغتالت في منطقة قعقعية في أحد عناصر ".

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وزعم أدرعي أنّ "المُستهدف كان يشغل منصب قائد مجمع في "حزب الله".