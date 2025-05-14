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لبنان

كرامي بحثت مع الحريري توسيع شبكة التشبيك المدرسي

Lebanon 24
14-05-2025 | 07:53
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استقبلت وزيرة التربية والتعليم العالي، الدكتورة ريما كرامي، رئيسة مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة، السيدة بهية الحريري. وجرى خلال اللقاء بحث في إمكانية تعميم تجربة "الشبكة المدرسية لصيدا والجوار" الناجحة على مختلف المناطق اللبنانية، بهدف تعزيز التشبيك بين المدارس الرسمية والخاصة، وتشجيع التلامذة من الجهتين على التعاون في التحضير للامتحانات الرسمية والمشاركة في الأنشطة التربوية والرياضية وخدمة المجتمع.
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كما ناقش الجانبان متابعة تنفيذ برنامج البكالوريا الدولية في المدارس الرسمية، بما يسهم في رفع مستوى التعليم، من خلال تلبية المعايير الدولية وتدريب المعلمين وتحضير المرشحين للبرنامج.

واستعرض اللقاء أيضًا برنامج زيارات الوزيرة كرامي إلى المناطق اللبنانية، على أن تشمل الزيارات المقبلة منطقة صيدا والجنوب.

وفي سياق متصل، اجتمعت كرامي برئيس جامعة بيروت العربية الدكتور وائل نبيل عبد السلام، يرافقه الأمين العام للجامعة الدكتور عمر حوري، بحضور المدير العام للتعليم العالي الدكتور مازن الخطيب. وتناول البحث ملفات الجامعة، وطرحت خلاله أفكار لتطوير التعليم العالي، منها إنشاء جهاز اعتماد أكاديمي بالتعاون بين الوزارة ورابطة جامعات لبنان، يهدف إلى وضع معايير واضحة للتقييم الأكاديمي، وتسهيل ترخيص الفروع الجغرافية للمؤسسات الجامعية.

كما استقبلت وزيرة التربية سفير أستراليا في لبنان، السيد أندرو بارنز، وتم التطرق إلى أولويات الوزارة، وسبل تعزيز العلاقات التربوية والجامعية الثنائية بين البلدين.

من جهة أخرى، اجتمعت كرامي مع رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر، على رأس وفد من الاتحاد. وتركز البحث على قضايا العاملين في المدارس، وضرورة حماية حقوقهم، إضافة إلى دعم مشاريع القوانين التي يتقدم بها الاتحاد لتحسين أجورهم وظروف عملهم.

واختتمت كرامي لقاءاتها باستقبال رئيسة مؤسسة "كياني" السيدة نورا جنبلاط، يرافقها وفد من الجمعية. وتم خلال اللقاء عرض للبرنامج الذي تنفذه المؤسسة في مدارسها ومراكزها التدريبية لتأهيل النازحين، بتمويل من جهات دولية.
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