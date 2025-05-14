كرامي بحثت مع الحريري توسيع شبكة التشبيك المدرسي

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استقبلت وزيرة التربية والتعليم العالي، الدكتورة ريما كرامي، رئيسة مؤسسة للتنمية البشرية المستدامة، السيدة . وجرى خلال اللقاء بحث في إمكانية تعميم تجربة "الشبكة المدرسية لصيدا والجوار" الناجحة على مختلف المناطق ، بهدف تعزيز التشبيك بين المدارس الرسمية والخاصة، وتشجيع التلامذة من الجهتين على التعاون في التحضير للامتحانات الرسمية والمشاركة في الأنشطة التربوية والرياضية وخدمة المجتمع.كما ناقش الجانبان متابعة تنفيذ برنامج البكالوريا الدولية في المدارس الرسمية، بما يسهم في رفع مستوى التعليم، من خلال تلبية المعايير الدولية وتدريب المعلمين وتحضير المرشحين للبرنامج.واستعرض اللقاء أيضًا برنامج زيارات كرامي إلى المناطق اللبنانية، على أن تشمل الزيارات المقبلة منطقة والجنوب.وفي سياق متصل، اجتمعت كرامي برئيس جامعة العربية الدكتور وائل نبيل ، يرافقه للجامعة الدكتور عمر ، بحضور للتعليم العالي الدكتور مازن . وتناول البحث ملفات الجامعة، وطرحت خلاله أفكار لتطوير التعليم العالي، منها إنشاء جهاز اعتماد أكاديمي بالتعاون بين الوزارة ورابطة جامعات ، يهدف إلى وضع معايير واضحة للتقييم الأكاديمي، وتسهيل ترخيص الفروع الجغرافية للمؤسسات الجامعية.كما استقبلت وزيرة التربية سفير في لبنان، السيد أندرو بارنز، وتم التطرق إلى أولويات الوزارة، وسبل تعزيز العلاقات التربوية والجامعية الثنائية بين البلدين.من جهة أخرى، اجتمعت كرامي مع رئيس الدكتور ، على رأس وفد من الاتحاد. وتركز البحث على قضايا العاملين في المدارس، وضرورة حماية حقوقهم، إضافة إلى دعم مشاريع القوانين التي يتقدم بها الاتحاد لتحسين أجورهم وظروف عملهم.واختتمت كرامي لقاءاتها باستقبال رئيسة مؤسسة "كياني" السيدة نورا ، يرافقها وفد من الجمعية. وتم خلال اللقاء عرض للبرنامج الذي تنفذه المؤسسة في مدارسها ومراكزها التدريبية لتأهيل ، بتمويل من جهات دولية.