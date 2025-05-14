خالفوا التسعيرة الرسمية.. 9 محاضر ضبط جنوباً بحق أصحاب مولدات

استكملت مصلحة الاقتصاد في الجنوب الجولات ضمن الرقابة القطاعية على قطاع المولدات وذلك ضمن مناطق باتوليه وعين بعال في والصرفند وعدلون والسكسكية في ، وكانت النتيجة تسطير 9 محاضر ضبط بسبب عدم الالتزام بالتسعيرة الرسمية للكيلواط عن شهر نيسان الصادرة عن .

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