Advertisement

لبنان

خالفوا التسعيرة الرسمية.. 9 محاضر ضبط جنوباً بحق أصحاب مولدات

Lebanon 24
14-05-2025 | 08:07
A-
A+
Doc-P-1360307-638828321352600782.jpg
Doc-P-1360307-638828321352600782.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 استكملت مصلحة الاقتصاد في الجنوب الجولات ضمن الرقابة القطاعية على قطاع المولدات وذلك ضمن مناطق باتوليه وعين بعال في  قضاء صور والصرفند وعدلون والسكسكية في قضاء صيدا، وكانت النتيجة تسطير 9 محاضر ضبط بسبب عدم الالتزام بالتسعيرة الرسمية للكيلواط عن شهر نيسان الصادرة عن وزارة الطاقة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
15 محضر ضبط بحقّ أصحاب مولدات في الجنوب
lebanon 24
14/05/2025 20:21:21 Lebanon 24 Lebanon 24
خالفوا تسعيرة المولدات.. 13 ضبطًا في يوم واحد
lebanon 24
14/05/2025 20:21:21 Lebanon 24 Lebanon 24
محضر ضبط بحقّ صاحب محل خضار
lebanon 24
14/05/2025 20:21:21 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الطاقة أصدرت تسعيرة المولدات الخاصة بشهر نيسان
lebanon 24
14/05/2025 20:21:21 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:24 | 2025-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:19 | 2025-05-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:24 | 2025-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:31 | 2025-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2025-05-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:12 | 2025-05-14
13:10 | 2025-05-14
12:59 | 2025-05-14
12:25 | 2025-05-14
12:19 | 2025-05-14
12:13 | 2025-05-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24