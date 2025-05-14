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لبنان

فوز لائحة "الوفاء والتنمية" في بلدية كوثرية السياد بالتزكية

Lebanon 24
14-05-2025 | 08:09
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فازت لائحة "الوفاء والتنمية" في بلدية كوثرية السياد – قضاء الزهراني، بالتزكية، مؤلفة من 15 عضوًا، وذلك برئاسة الحاج علي محمد موسى ونائبه إبراهيم عبد بدران.
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وتضم اللائحة الفائزة الأعضاء: عباس محمد عباس، حسين سميح إسماعيل، المهندسون حسن حسين إبراهيم، علي حسين كجك، حسن محمد يوسف، أحمد عبد اللطيف حلال، محمد سامي مكي، أحمد محمد عبد الله، محمود علي كركي، عباس علي عبد الله، علي محمد سنان، علاء علي دياب، وحسن حسين إبراهيم.

كما فاز كل من محمد حسين موسى وحسن الهادي بدران بمنصبي المختار بالتزكية أيضًا.
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