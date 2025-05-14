فوز لائحة "الوفاء والتنمية" في بلدية كوثرية السياد بالتزكية

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فازت لائحة "الوفاء والتنمية" في بلدية كوثرية السياد – قضاء ، بالتزكية، مؤلفة من 15 عضوًا، وذلك برئاسة محمد موسى ونائبه إبراهيم عبد .وتضم اللائحة الفائزة الأعضاء: عباس ، حسين سميح ، المهندسون حسن حسين إبراهيم، كجك، حسن ، أحمد ، مكي، ، كركي، عباس ، علي محمد سنان، علاء ، وحسن حسين إبراهيم.كما فاز كل من موسى وحسن بدران بمنصبي المختار بالتزكية أيضًا.