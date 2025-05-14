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لبنان

حمادة: للاستفادة من أجواء القمة السعودية - الاميركية

Lebanon 24
14-05-2025 | 08:14
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دعا عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب مروان حمادة اللبنانيين إلى قراءة نتائج وانعكاسات القمة السعودية – الأميركية والخليجية – الأميركية الأخيرة "بتمعّن ووعي"، معتبرًا أنها تحمل دلالات استراتيجية كبرى لا يجوز التغاضي عنها في خضم الانشغال بـ"صغائر الأمور".
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ولفت حمادة في بيان، إلى أن "بعض الخطابات الرنانة، الخالية من المنطق، لم تعد ذات جدوى، خصوصًا حين تُطلق في مناسبات تُحيي ذكرى بعض المتورطين في حقبات الاغتيالات السياسية في لبنان"، في إشارة ضمنية إلى أطراف تستمر، بحسب تعبيره، في تأجيج الخطاب السياسي السلبي.

وشدد على أن "الوقت قد حان لاتخاذ قرارات وطنية مسؤولة تواكب التحركات الإقليمية والدولية، لا سيما تلك التي تقودها المملكة العربية السعودية بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على صعيد تعزيز الاستقرار في المنطقة، بما في ذلك لبنان وسوريا بعد رفع العقوبات عنها".

وأعرب حمادة عن دعمه للمساعي التي يبذلها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وحكومة الرئيس نواف سلام، داعيًا إلى "مناصرة الخطوات الإصلاحية الجادة التي تصب في مصلحة الوطن".

وختم بالقول: "إن القمة التاريخية في الرياض كرّست المملكة مركزًا للقرار السياسي والتنمية الشاملة في المنطقة، وعلى لبنان أن يغتنم هذه الفرصة الذهبية ليعيد تموضعه كمحور للريادة والازدهار في شرق المتوسط".
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