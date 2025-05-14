حمادة: للاستفادة من أجواء القمة السعودية - الاميركية

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دعا عضو "اللقاء " النائب مروان حمادة اللبنانيين إلى قراءة نتائج وانعكاسات القمة – الأميركية والخليجية – الأميركية الأخيرة "بتمعّن ووعي"، معتبرًا أنها تحمل دلالات استراتيجية كبرى لا يجوز التغاضي عنها في خضم الانشغال بـ"صغائر الأمور".ولفت حمادة في بيان، إلى أن "بعض الخطابات الرنانة، الخالية من المنطق، لم تعد ذات جدوى، خصوصًا حين تُطلق في مناسبات تُحيي ذكرى بعض المتورطين في حقبات الاغتيالات السياسية في "، في إشارة ضمنية إلى أطراف تستمر، بحسب تعبيره، في تأجيج الخطاب السياسي السلبي.وشدد على أن "الوقت قد حان لاتخاذ قرارات وطنية مسؤولة تواكب التحركات الإقليمية والدولية، لا سيما تلك التي تقودها بقيادة ولي ، على صعيد تعزيز الاستقرار في المنطقة، بما في ذلك لبنان وسوريا بعد رفع عنها".وأعرب حمادة عن دعمه للمساعي التي يبذلها رئيس الجمهورية العماد وحكومة الرئيس نواف سلام، داعيًا إلى "مناصرة الخطوات الإصلاحية الجادة التي تصب في مصلحة الوطن".وختم بالقول: "إن القمة التاريخية في كرّست مركزًا للقرار السياسي والتنمية الشاملة في المنطقة، وعلى لبنان أن يغتنم هذه الفرصة الذهبية ليعيد تموضعه كمحور للريادة والازدهار في شرق المتوسط".