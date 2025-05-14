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لبنان
الصيف... توقّعات بموسم سياحيّ واعد
Lebanon 24
14-05-2025
|
08:23
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أصدر رئيس نقابة أصحاب مكاتب السياحة والسفر في
لبنان
جان عبود بياناً اليوم نوّه فيه بالإجراءات التي تتخذ لتسهيل حركة المسافرين في
مطار رفيق الحريري الدولي
–
بيروت
، المغادرين وبشكل خاص الواصلين الى لبنان إستعداداً لموسم الصيف، معتبراً ان الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة
نواف سلام
ووزير الاشغال العامة والنقل فايز رسامني الى
المطار
امس، تعكس مدى الإهتمام الحكومي وتعطي صورة إيجابية للدول الشقيقة والصديقة عن
مطار بيروت
.
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كما أشاد عبود بمواقف وزيرة السياحة لورا
الخازن
لحود
التي اطلقتها من جامعة الروح
القدس
– الكسليك والتي دعت فيها لتطبيق أعلى معايير الشفافية والمصداقية في الأسعار وجودة الخدمات، حفاظًا على الثقة التي بدأت تعود إلى لبنان، وهذا ما يُعد التزامًا من قبل الوزارة، ومن كل المؤسسات والنقابات والاتحادات السياحية.
وأكد عبود أن لبنان أمام فرصة إقتصادية واعدة تتمثّل بموسم سياحي مزدهر في الصيف، "وهذا ما يلقي على مختلف الجهات الحكومية المعنية مسؤوليات كبيرة للإستجابة لمتطلبات إنجاح هذا الموسم، وذلك في إطار من الشراكة القوية مع القطاع الخاص اللبناني".
واعتبر عبود ان نتائج زيارة رئيس الجمهورية
العماد جوزاف عون
الى
الإمارات
والكويت ورفع قرار منع مجيء رعاياهما الى لبنان والمواقف والقرارات التي اتخذت في
السعودية
في إطار المباحثات السعودية الأميركية الجارية حالياً، تُبَشِّر بموسم صيف واعد يذكّرنا بالمواسم المزدهرة قبل العام 2011.
ودعا عبود جميع المعنيين في القطاعين العام والخاص لرفع الجهوزية إستعداداً لموسم الصيف ولمستقبل سياحي واعد للبناني يمتد طوال العام.
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