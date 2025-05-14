مخزومي بعد لقائه عوده: بيروت تستحق الأفضل والقرار بيد الناخبين

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أكد ، عقب زيارته لمتروبوليت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران ، أن اللقاء جاء في إطار "التشاور الدائم"، مشدداً على أهمية التواصل مع المرجعيات الوطنية، وواصفاً المطران عوده بأنه "من أبرز هذه المرجعيات".وقال : "بيروت هي قلب وعاصمته، ويجب أن تبقى نموذجاً للتعايش والمناصفة. المرحلة المقبلة تتطلب دعم الجميع، ونأمل أن يصل الأكفأ إلى مواقع المسؤولية لخدمة المدينة والوطن". وأضاف: "ننتظر نتائج صناديق الاقتراع ، لتحديد من سنعمل معهم في مجلس النواب، بما يحقق مصلحة بيروت ولبنان".ورداً على سؤال حول تصريحات الرئيس الأميركي عن توجه المنطقة نحو السلام، أشار مخزومي إلى أن لبنان وقع اتفاق هدنة مع عام 1949، إلا أن الأحداث اللاحقة أدت إلى تعقيد الأوضاع. وقال: "في 27 تشرين الثاني 2024 تم توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار بين وإسرائيل، ويجب تطبيقه بالكامل، إلى جانب القرار 1701. والمطلوب ضبط السلاح بيد الدولة فقط، وعند تحقيق حل عادل للقضية وقيام دولة فلسطينية، يمكن حينها التفكير بالخطوات التالية".وفي ما يتعلق بملف الإصلاحات والعلاقة مع ، قال مخزومي: "لدينا علاقات ممتدة مع البنك الدولي وصندوق ، وكذلك مع ، لكن ينتظر تغييرات حقيقية في طريقة . لا يمكن بناء شراكة مع العالم في ظل الفساد المستشري. لبنان منهوب، لكنه ليس مفلسًا. منذ عامين نطالب برفع السرية المصرفية، ونعمل الآن مع الحكومة والمجلس النيابي على إصلاح النظام المالي وكشف المالية الحقيقية. إذا نجحنا، فأنا واثق من أن المجتمع الدولي سيقف إلى جانبنا، وأرى مستقبلًا واعدًا للبنان ولأجياله المقبلة".