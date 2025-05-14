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لبنان

جلسة مجلس الوزراء... تعيين محمد قباني رئيساً لمجلس الإنماء والإعمار وإقالة نهرا

Lebanon 24
14-05-2025 | 09:02
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ترأس رئيس الجمهوريّة العماد جوزاف عون، جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا.
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وفي مستهلّ الجلسة، طلب الرئيس عون الوقوف دقيقة صمت حداداً على الوزير السابق عدنان القصار.
 
 
وأفادت الـ"أم تي في" أنّ مجلس الوزراء عيّن محمد قباني رئيساً لمجلس الإنماء والإعمار، وتمّ تأجيل تعيين الأعضاء الـ3 المتفرّغين إلى جلسة لاحقة.
 
 
كما أشارت إلى أنّ مجلس الوزراء قرّر إقالة محافظ الشمال رمزي نهرا.
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