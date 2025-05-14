جلسة مجلس الوزراء... تعيين محمد قباني رئيساً لمجلس الإنماء والإعمار وإقالة نهرا

ترأس رئيس الجمهوريّة ، جلسة في .

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وفي مستهلّ الجلسة، طلب الوقوف حداداً على الوزير السابق .

وأفادت الـ"أم تي في" أنّ مجلس الوزراء عيّن رئيساً لمجلس الإنماء والإعمار، وتمّ تأجيل تعيين الأعضاء الـ3 المتفرّغين إلى جلسة لاحقة.

كما أشارت إلى أنّ مجلس الوزراء قرّر إقالة محافظ .