طرابلس على شفير الحسم.. وصندوقان قد يقلبان المشهد

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في وقت تتزايد فيه التسريبات والتكهنات عبر بشأن نتائج في ، تؤكد مصادر مطلعة أن ما يُتداول من أسماء وأرقام غير دقيق، مشيرة إلى أن لجان القيد لا تزال تواصل عملها في تدقيق محاضر الفرز ومراجعة النتائج بشكل شامل.وتتم عملية المراجعة من دون وجود أي مرشّح أو إعلامي داخل قاعة الفرز، مع صارم بعدم التصريح أو تسريب أي معلومات قبل صدور النتائج النهائية رسمياً.وبحسب المعطيات، فإن الفارق بين اللوائح المتنافسة ضئيل جداً، ما دفع إلى اتخاذ قرار بإعادة فرز صندوقين يدوياً لضمان الشفافية والدقة. ومن المتوقع أن تُعلَن النتيجة النهائية خلال الساعات القليلة المقبلة.