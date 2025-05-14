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لبنان

طرابلس على شفير الحسم.. وصندوقان قد يقلبان المشهد

ايناس كريمة Enass Karimeh

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Lebanon 24
14-05-2025 | 09:04
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في وقت تتزايد فيه التسريبات والتكهنات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن نتائج الانتخابات البلدية في طرابلس، تؤكد مصادر مطلعة أن ما يُتداول من أسماء وأرقام غير دقيق، مشيرة إلى أن لجان القيد العليا لا تزال تواصل عملها في تدقيق محاضر الفرز ومراجعة النتائج بشكل شامل.
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وتتم عملية المراجعة من دون وجود أي مرشّح أو إعلامي داخل قاعة الفرز، مع التزام صارم بعدم التصريح أو تسريب أي معلومات قبل صدور النتائج النهائية رسمياً.

وبحسب المعطيات، فإن الفارق بين اللوائح المتنافسة ضئيل جداً، ما دفع اللجنة العليا إلى اتخاذ قرار بإعادة فرز صندوقين يدوياً لضمان الشفافية والدقة. ومن المتوقع أن تُعلَن النتيجة النهائية خلال الساعات القليلة المقبلة.
المصدر: خاص "لبنان 24"
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Author

ايناس كريمة Enass Karimeh

@EnassKarimeh
Lebanese journalist, social media activist and communication enthusiast
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