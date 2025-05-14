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لبنان

تعديل في قرارين يتعلقان بالانتخابات في محافظات بيروت والبقاع وبعلبك الهرمل

Lebanon 24
14-05-2025 | 09:10
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صدر عن وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، قرار قضى بتعديل في القرارين رقم 513 ورقم 515 تاريخ 16/4/2025، القاضيين بتقسيم وتحديد أقلام الإقتراع لانتخاب أعضاء المجالس البلدية والمختارين والعضاء الإختيياريين في محافظات بيروت، البقاع وبعلبك الهرمل.
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