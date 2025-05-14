تعديل في قرارين يتعلقان بالانتخابات في محافظات بيروت والبقاع وبعلبك الهرمل

صدر عن والبلديات ، قرار قضى بتعديل في القرارين رقم 513 ورقم 515 تاريخ 16/4/2025، القاضيين بتقسيم وتحديد أقلام الإقتراع لانتخاب أعضاء والمختارين والعضاء الإختيياريين في محافظات ، وبعلبك .

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