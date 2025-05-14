بيت الدين تعود إلى حضن الصيف... مهرجانات 2025 تتحدى الأزمات بالفنّ والهوية

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أطلقت "لجنة مهرجانات الدولية" برنامج صيف 2025 خلال مؤتمر صحافي عقد قبل ظهر اليوم في القاعة الزجاجية بوزارة السياحة – ، برعاية وزيرة السياحة لورا ، وبحضور وزيري الثقافة الدكتور غسان سلامة، والإعلام المحامي بول ، إلى جانب رئيسة اللجنة السيدة نورا ، والفنانة جاهدة وهبي والمخرج روي ، وحشد من الفاعليات الثقافية والفنية والسياحية.وفي كلمتها الافتتاحية، أكدت وزيرة السياحة أن أصبحت بيت المهرجانات من كل المناطق ، مشددة على أن "بلد اللقاء والفرح" يستعيد عافيته من خلال الفعاليات الثقافية. وأضافت: "صيف بيت الدين بدأ، وصيف لبنان بدأ. والمستقبل، كما سنراه من مسرح ، يليق بأحلامنا... يليق بلبنان".، شدد غسان سلامة على ضرورة الفصل بين السياسة والثقافة، معتبراً أن "مهرجانات بيت الدين أعطت النموذج الطبيعي لتلك المسافة الضرورية بين والرؤية الثقافية". وأعلن أن القصر سيخضع لعملية ترميم تبدأ الثلاثاء المقبل بدعم خارجي، للحفاظ على هذا المعلم التاريخي.بدوره، أكد بول مرقص أن لبنان يعيش "مهرجانات متواصلة" مع انطلاقة ، واعتبر أن مهرجانات بيت الدين "جزء من هوية لبنان الثقافية"، مشيدًا بدور الإعلام كشريك في إبراز هذه الفعاليات.أما رئيسة اللجنة السيدة نورا جنبلاط، فأكدت أن مهرجانات هذا العام تعود بعد انقطاع قسري، لتقدم "برنامجاً غنياً ومتنوعاً يجمع بين الفنانين اللبنانيين والعالميين"، مشددة على أن الثقافة في لحظات الأزمات تبقى منارات أمل. وطالبت بإيلاء قصر بيت الدين التاريخي الاهتمام اللازم، مشيرة إلى أن اللجنة لطالما تولت صيانته وإنارته خلال المواسم السابقة.وتنطلق المهرجانات في 3 بليلة أوبرالية مميزة، على أن يشهد 10 تموز العالمي الأول بعنوان " حب"، وهو عمل غنائي طربي مبتكر يجمع بين الفنانات جاهدة وهبي، ريهام عبد الحكيم ولبانة القنطار.