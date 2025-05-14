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لبنان

جنبلاط من بكفيا: أصبح لدينا سوريا جديدة... والجميّل: لبنان من دون وصاية

Lebanon 24
14-05-2025 | 09:44
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قال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط إنه "لا يمكننا ان ننفصل عما يجري في المنطقة خصوصاً وانه ايجابي". 
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وفي كلمة له من بكفيا، سأل جنيلاط: "من قال ان النظام السوري سيسقط ويختفي في هذه السرعة، ومن قال ان ترامب سيجتمع مع احمد الشرع اليوم؟"
 
وتابع قائلاً: "أصبح لدينا سوريا جديدة ونتمنى ان نحافظ على خرائط سايكس بيكو ويهمنا المحافظة على لبنان الكبير". 
 
وأضاف: "نريد لبنان جديد ويمكننا تغيير بعض الطروحات ولا يمكننا تغيير الطائف لاننا سندخل في المجهول لكن يمكننا تحديثه وتطبيق البنود المعلقة". 
 
ورأى جنبلاط أن "الجيش يقوم بواجباته ويجب تقديم المزيد من الدعم له ولا يجب ان يكون هذا الدعم مشروطاً باعادة اصلاح المصارف". 
 
من جانبه، قال رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل: "لبنان أصبح من دون وصاية لأول مرة منذ أكثر من 50 سنة ولا احد يدعي بأنه يستطيع ان يقرر عن اللبنانيين وهذه فرصة تاريخية لبناء شيء جديد لم نعيشه من قبل". 
 
وأضاف: "لا شكّ في أنّ هناك إرادة دولية للسلام في منطقتنا ولا يمكن للبنان أن يكون خارج هذا الإجماع العربيّ لكن على اللبنانيين أن يتفقوا جميعهم للذهاب نحو هذه الخطوة". 
 
واعتبر أن "الحاجز الوحيد لمؤتمر مصالحة ومصارحة هو بقاء السلاح فالسلاح يولّد خوفًا ضمن التفاعل". 
 
وطالب الجميّل بانسحاب الجيش الإسرائيليّ من لبنان فورًا، وأضاف: "نرى أنّ وجود سلاح غير لبنانيّ أيضًا في الدّاخل اللبنانيّ اعتداء على سيادة لبنان". 
 
وأضاف: "الهدف ليس أن نكون في حرب دائمة مع إسرائيل لأنّ ذلك يدمّر اقتصاد لبنان". 
 
وجاء كلام كل من جنبلاط والجميّل ضمن مؤتمر "تجاوز الانقسامات: ندوة من أجل مستقبل لبنان" في بكفيا. 
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