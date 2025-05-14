21
o
بيروت
22
o
طرابلس
21
o
صور
22
o
جبيل
21
o
صيدا
21
o
جونية
20
o
النبطية
14
o
زحلة
16
o
بعلبك
20
o
بشري
19
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
جنبلاط من بكفيا: أصبح لدينا سوريا جديدة... والجميّل: لبنان من دون وصاية
Lebanon 24
14-05-2025
|
09:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال رئيس
الحزب التقدمي الاشتراكي
السابق
وليد جنبلاط
إنه "لا يمكننا ان ننفصل عما يجري في المنطقة خصوصاً وانه ايجابي".
Advertisement
وفي كلمة له من
بكفيا
، سأل جنيلاط: "من قال ان النظام السوري سيسقط ويختفي في هذه السرعة، ومن قال ان
ترامب
سيجتمع مع
احمد الشرع
اليوم؟"
وتابع قائلاً: "أصبح لدينا
سوريا
جديدة ونتمنى ان نحافظ على خرائط
سايكس بيكو
ويهمنا المحافظة على
لبنان الكبير
".
وأضاف: "نريد
لبنان
جديد ويمكننا تغيير بعض الطروحات ولا يمكننا تغيير
الطائف
لاننا سندخل في المجهول لكن يمكننا تحديثه وتطبيق البنود المعلقة".
ورأى
جنبلاط
أن "الجيش يقوم بواجباته ويجب تقديم المزيد من الدعم له ولا يجب ان يكون هذا الدعم مشروطاً باعادة اصلاح المصارف".
من جانبه، قال رئيس
حزب الكتائب اللبنانية
النائب
سامي الجميل
: "لبنان أصبح من دون وصاية لأول مرة منذ أكثر من 50 سنة ولا احد يدعي بأنه يستطيع ان يقرر عن اللبنانيين وهذه فرصة تاريخية لبناء شيء جديد لم نعيشه من قبل".
وأضاف: "لا شكّ في أنّ هناك إرادة دولية للسلام في منطقتنا ولا يمكن للبنان أن يكون خارج هذا الإجماع العربيّ لكن على اللبنانيين أن يتفقوا جميعهم للذهاب نحو هذه الخطوة".
واعتبر أن "الحاجز الوحيد لمؤتمر مصالحة ومصارحة هو بقاء السلاح فالسلاح يولّد خوفًا ضمن التفاعل".
وطالب الجميّل بانسحاب الجيش الإسرائيليّ من لبنان فورًا، وأضاف: "نرى أنّ وجود سلاح غير لبنانيّ أيضًا في الدّاخل اللبنانيّ اعتداء على سيادة لبنان".
وأضاف: "الهدف ليس أن نكون في حرب دائمة مع
إسرائيل
لأنّ ذلك يدمّر اقتصاد لبنان".
وجاء كلام كل من جنبلاط والجميّل ضمن مؤتمر "تجاوز الانقسامات: ندوة من أجل مستقبل لبنان" في بكفيا.
مواضيع ذات صلة
الرئيس أمين الجميّل يدلي بصوته في بكفيا: الشعب اللبناني شبع من المآسي ونحن متفائلون اليوم بالمستقبل
Lebanon 24
الرئيس أمين الجميّل يدلي بصوته في بكفيا: الشعب اللبناني شبع من المآسي ونحن متفائلون اليوم بالمستقبل
14/05/2025 20:22:44
14/05/2025 20:22:44
Lebanon 24
Lebanon 24
النائب سامي الجميل من بكفيا: لبنان أصبح من دون وصاية لأول مرة منذ أكثر من 50 سنة ولا احد يدعي بأنه يستطيع ان يقرر عن اللبنانيين وهذه فرصة تاريخية لبناء شيء جديد لم نعيشه من قبل
Lebanon 24
النائب سامي الجميل من بكفيا: لبنان أصبح من دون وصاية لأول مرة منذ أكثر من 50 سنة ولا احد يدعي بأنه يستطيع ان يقرر عن اللبنانيين وهذه فرصة تاريخية لبناء شيء جديد لم نعيشه من قبل
14/05/2025 20:22:44
14/05/2025 20:22:44
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط من بكفيا: اشكر ترامب لأنه ازال العقوبات عن سوريا وهو انجاز كبير وهذا الأمر له وقع كبير علينا
Lebanon 24
رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط من بكفيا: اشكر ترامب لأنه ازال العقوبات عن سوريا وهو انجاز كبير وهذا الأمر له وقع كبير علينا
14/05/2025 20:22:44
14/05/2025 20:22:44
Lebanon 24
Lebanon 24
القائمة بأعمال مندوبة أميركا في مجلس الأمن: نشارك إسرائيل مخاوفها من أن تصبح سوريا قاعدة للإرهاب
Lebanon 24
القائمة بأعمال مندوبة أميركا في مجلس الأمن: نشارك إسرائيل مخاوفها من أن تصبح سوريا قاعدة للإرهاب
14/05/2025 20:22:44
14/05/2025 20:22:44
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
هل "القوّات" تُحاصر باسيل لتحجيمه؟
Lebanon 24
هل "القوّات" تُحاصر باسيل لتحجيمه؟
13:12 | 2025-05-14
14/05/2025 01:12:52
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة "منشد" مقرّب من "حزب الله".. "تعامل" مع إسرائيل لقاء 23 ألف دولار!
Lebanon 24
فضيحة "منشد" مقرّب من "حزب الله".. "تعامل" مع إسرائيل لقاء 23 ألف دولار!
13:10 | 2025-05-14
14/05/2025 01:10:56
Lebanon 24
Lebanon 24
عملية لـ"المخابرات" في الأوزاعي.. من أوقفت هناك؟
Lebanon 24
عملية لـ"المخابرات" في الأوزاعي.. من أوقفت هناك؟
12:59 | 2025-05-14
14/05/2025 12:59:43
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: احتجاجات واسعة وأعمال شغب في سجن رومية... ما السبب؟
Lebanon 24
بالفيديو: احتجاجات واسعة وأعمال شغب في سجن رومية... ما السبب؟
12:25 | 2025-05-14
14/05/2025 12:25:54
Lebanon 24
Lebanon 24
في عددٍ من بلدات النبطية.. مجالس بلدية واختيارية تفوز بـ"التزكية"
Lebanon 24
في عددٍ من بلدات النبطية.. مجالس بلدية واختيارية تفوز بـ"التزكية"
12:19 | 2025-05-14
14/05/2025 12:19:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
أطلت كالعروس بالأبيض.. نادين نسيب نجيم محط الأنظار على السجادة الحمراء في مهرجان كان (فيديو)
Lebanon 24
أطلت كالعروس بالأبيض.. نادين نسيب نجيم محط الأنظار على السجادة الحمراء في مهرجان كان (فيديو)
00:24 | 2025-05-14
14/05/2025 12:24:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد طلاق سيدة أردنية بسبب احتضانها له.. هكذا ردّ راغب علامة على الأمر
Lebanon 24
بعد طلاق سيدة أردنية بسبب احتضانها له.. هكذا ردّ راغب علامة على الأمر
23:19 | 2025-05-13
13/05/2025 11:19:59
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يُؤلم مرّة أخرى إعلاميّة "الجديد": مش عم صدق... دغري لحقتها؟ (صور)
Lebanon 24
الموت يُؤلم مرّة أخرى إعلاميّة "الجديد": مش عم صدق... دغري لحقتها؟ (صور)
05:24 | 2025-05-14
14/05/2025 05:24:10
Lebanon 24
Lebanon 24
أغمي عليها خلال حفل الفنان مروان خوري.. شاهدوا ردة فعله (فيديو)
Lebanon 24
أغمي عليها خلال حفل الفنان مروان خوري.. شاهدوا ردة فعله (فيديو)
00:31 | 2025-05-14
14/05/2025 12:31:20
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يعني رفع العقوبات عن سوريا؟
Lebanon 24
ماذا يعني رفع العقوبات عن سوريا؟
16:00 | 2025-05-13
13/05/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
13:12 | 2025-05-14
هل "القوّات" تُحاصر باسيل لتحجيمه؟
13:10 | 2025-05-14
فضيحة "منشد" مقرّب من "حزب الله".. "تعامل" مع إسرائيل لقاء 23 ألف دولار!
12:59 | 2025-05-14
عملية لـ"المخابرات" في الأوزاعي.. من أوقفت هناك؟
12:25 | 2025-05-14
بالفيديو: احتجاجات واسعة وأعمال شغب في سجن رومية... ما السبب؟
12:19 | 2025-05-14
في عددٍ من بلدات النبطية.. مجالس بلدية واختيارية تفوز بـ"التزكية"
12:13 | 2025-05-14
فيديو مروع من صيدا.. كارثة كادت تحصل!
فيديو
مأساة تحل بفنان شهير.. ابنته مصابة بالسرطان في المرحلة الرابعة (فيديو)
Lebanon 24
مأساة تحل بفنان شهير.. ابنته مصابة بالسرطان في المرحلة الرابعة (فيديو)
04:04 | 2025-05-13
14/05/2025 20:22:44
Lebanon 24
Lebanon 24
"كان هيخلع كتفي".. بطلة "فهد البطل" تكشف حقيقة زواجها من أحمد العوضي (فيديو)
Lebanon 24
"كان هيخلع كتفي".. بطلة "فهد البطل" تكشف حقيقة زواجها من أحمد العوضي (فيديو)
04:01 | 2025-05-12
14/05/2025 20:22:44
Lebanon 24
Lebanon 24
جمال سليمان يكشف ما طلبه منه العلويون.. وهكذا علّق على قرار شطب سلاف فواخرجي من نقابة الفنانين (فيديو)
Lebanon 24
جمال سليمان يكشف ما طلبه منه العلويون.. وهكذا علّق على قرار شطب سلاف فواخرجي من نقابة الفنانين (فيديو)
01:07 | 2025-05-10
14/05/2025 20:22:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24