أفادت مندوبة " " في ، أنّه حتى الآن، تشير المعطيات غير الرسمية إلى تقدّم لائحة "نسيج" بـ14 مقعداً ، مقابل 8 لـ"رؤية"، فيما حصلت لائحة "الحراس" على مقعدين يُرجّح أنهما للمرشّحين يوسف سلطية وابراهيم عبيد.

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وتستمر في الوقت عينه عملية إعادة الفرز في بعض الأقلام، ما يُبقي المشهد مفتوحاً على احتمالات التعديل في التوزيع النهائي.