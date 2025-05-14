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لبنان

الفرز مستمرّ وتقدّم لـ"نسيج".. والنتائج النهائية لم تُحسم بعد

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
14-05-2025 | 09:56
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أفادت مندوبة "لبنان 24" في الشمال، أنّه حتى الآن، تشير المعطيات غير الرسمية إلى تقدّم لائحة "نسيج" بـ14 مقعداً ، مقابل 8 لـ"رؤية"، فيما حصلت لائحة "الحراس" على مقعدين يُرجّح أنهما للمرشّحين يوسف سلطية وابراهيم عبيد. 
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وتستمر في الوقت عينه عملية إعادة الفرز في بعض الأقلام، ما يُبقي المشهد مفتوحاً على احتمالات التعديل في التوزيع النهائي.
المصدر: خاص "لبنان 24"
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