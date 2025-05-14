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لبنان
ياسين: رفع العقوبات عن سوريا يُشكّل تطورًا إيجابيًا للبنان أيضًا
Lebanon 24
14-05-2025
|
10:01
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رأى
وزير المالية
ياسين جابر أن قرار رفع
العقوبات
عن
سوريا
يُشكّل تطورًا إيجابيًا ليس فقط لسوريا بل أيضًا للبنان، نظرًا لانعكاساته المباشرة على التحضيرات الجارية لتأمين عبور
النفط
العراقي
إلى مصفاة
طرابلس
، ومدّ خط الفايبر أوبتيك، وخط الربط الكهربائي الخماسي، إضافة إلى تسهيل نقل
الغاز
والكهرباء
من مصر
والأردن إلى
لبنان
.
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وأكد جابر أنّ
الحكومة اللبنانية
ستواصل الاتصالات مع الأشقاء
العراقيين
لإنجاز الإجراءات المطلوبة وتسريع عملية التجهيزات في هذا المجال، مشددًا على أن رفع الحصار عن سوريا يفتح أمام لبنان آفاقًا اقتصادية جديدة، من خلال تسهيل حركة النقل والترانزيت عبر سوريا باتجاه دول المشرق والخليج العربي، ما يساهم في دعم الاقتصاد اللبناني والمشاركة في عملية
إعادة الإعمار
والاستنهاض الاقتصادي.
من جهة أخرى، تابع الوزير جابر سلسلة اجتماعات تناولت ملفات التحديث التقني الرقمي في
وزارة المالية
، بالتعاون مع فريق من مركز المساعدة التقنية في
الشرق الأوسط
(METAC).
وفي إطار نشاطه اليومي، استقبل جابر مدير عام
قوى الأمن الداخلي
اللواء رائد
عبد الله
على رأس وفد من الضباط، حيث جرى بحث في احتياجات المؤسسة الأمنية، كما استقبل سفير أنتيغوا وبابودا المقيم لدى دولة
الكويت
، وتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية.
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