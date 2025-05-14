ياسين: رفع العقوبات عن سوريا يُشكّل تطورًا إيجابيًا للبنان أيضًا

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رأى ياسين جابر أن قرار رفع عن يُشكّل تطورًا إيجابيًا ليس فقط لسوريا بل أيضًا للبنان، نظرًا لانعكاساته المباشرة على التحضيرات الجارية لتأمين عبور إلى مصفاة ، ومدّ خط الفايبر أوبتيك، وخط الربط الكهربائي الخماسي، إضافة إلى تسهيل نقل والكهرباء والأردن إلى .وأكد جابر أنّ ستواصل الاتصالات مع الأشقاء لإنجاز الإجراءات المطلوبة وتسريع عملية التجهيزات في هذا المجال، مشددًا على أن رفع الحصار عن سوريا يفتح أمام لبنان آفاقًا اقتصادية جديدة، من خلال تسهيل حركة النقل والترانزيت عبر سوريا باتجاه دول المشرق والخليج العربي، ما يساهم في دعم الاقتصاد اللبناني والمشاركة في عملية والاستنهاض الاقتصادي.من جهة أخرى، تابع الوزير جابر سلسلة اجتماعات تناولت ملفات التحديث التقني الرقمي في ، بالتعاون مع فريق من مركز المساعدة التقنية في (METAC).وفي إطار نشاطه اليومي، استقبل جابر مدير عام اللواء رائد على رأس وفد من الضباط، حيث جرى بحث في احتياجات المؤسسة الأمنية، كما استقبل سفير أنتيغوا وبابودا المقيم لدى دولة ، وتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية.