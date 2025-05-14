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لبنان
التقت بها قبل 11 يوماً... إعلاميّة نشرت صوراً جديدة لنهاد الشامي: أكيد هي بمكان أجمل
Lebanon 24
14-05-2025
|
10:12
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شاركت الإعلامية
جيسيكا عازار
متابعيها على "
انستغرام
"، صوراً للسيّدة
نهاد الشامي
التي غيّبها الموت اليوم.
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وأشارت
عازار
إلى أنّها التقت بالشامي قبل 11 يوماً، واصطحبت معها إبنها فهد وإبنتها
شاها
.
وقالت جيسيكا: "من 11 يوم زرت
الست
نهاد
الشامي
، وطلبت منها تباركني انا وولادي وتذكر عيلتي بصلواتها. من لحظة ما فتت لعندها، دموعي ما وقفت. حسيت بشي ما بينوصف... سلام عميق وايمان قوي جداً".
وأضافت: "الله يرحمها ويجعل نفسها بالسماء. كانت سيّدة عظيمة بمحبتها، بإيمانها، بابتسامتها يلي ما فارقت وجها. نحنا محظوظين انو عشنا بزمن نهاد الشامي يللي شفنا من خلالها حضور الله وعجائبه".
وختمت قائلة عازار قائلة: "أكيد هي بمكان أجمل مع
يسوع المسيح
ومار شربل. ان شاء الله نفسك بالسماء، صليلنا". (رصد
لبنان
24)
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