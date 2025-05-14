التقت بها قبل 11 يوماً... إعلاميّة نشرت صوراً جديدة لنهاد الشامي: أكيد هي بمكان أجمل

شاركت الإعلامية متابعيها على " "، صوراً للسيّدة التي غيّبها الموت اليوم.

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وأشارت إلى أنّها التقت بالشامي قبل 11 يوماً، واصطحبت معها إبنها فهد وإبنتها .

وقالت جيسيكا: "من 11 يوم زرت ، وطلبت منها تباركني انا وولادي وتذكر عيلتي بصلواتها. من لحظة ما فتت لعندها، دموعي ما وقفت. حسيت بشي ما بينوصف... سلام عميق وايمان قوي جداً".

وأضافت: "الله يرحمها ويجعل نفسها بالسماء. كانت سيّدة عظيمة بمحبتها، بإيمانها، بابتسامتها يلي ما فارقت وجها. نحنا محظوظين انو عشنا بزمن نهاد الشامي يللي شفنا من خلالها حضور الله وعجائبه".

وختمت قائلة عازار قائلة: "أكيد هي بمكان أجمل مع ومار شربل. ان شاء الله نفسك بالسماء، صليلنا". (رصد 24)