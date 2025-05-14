وزير الصناعة: لبنان قادر على الابتكار وصناعة مستقبله التكنولوجي رغم التحديات

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شارك في افتتاح قمّة PowerX 2025، أوّل قمّة وطنية مخصّصة لريادة الأعمال والابتكار في ، بحضور نوّاب، سفراء، ومحلية، وروّاد في مجالات التكنولوجيا والصناعة.وفي كلمته، أشاد بتنظيم مؤسسة بيريتيك ورئيس مجلس إدارتها مارون شمّاس، منوّهًا بدعم وثقتهم بمستقبل لبنان. واعتبر أن PowerX ليست مجرد قمّة، بل "رسالة تؤكد إيمان الشعب اللبناني بقدرته على الابتكار، رغم الأزمات".وأكد أن الابتكار ضرورة وليست ترفًا، داعيًا إلى اعتماد نموذج صناعي جديد قائم على المعرفة، وموجّه نحو التصدير، وصديق للبيئة، ومندمج رقميًا. وأشار إلى الرابعة كمجال يجب أن يلتحق به لبنان من خلال ، البيانات الضخمة، التصنيع الذكي، وسلاسل الإمداد الرقمية.واستعرض الوزير ركائز رؤية الوزارة المستقبلية، ومنها: التحول الرقمي ومكننة الوزارة (بالتعاون مع برنامج الإنمائي)، حملة "صُنع من كل لبنان"، تعزيز الجودة لفتح ، تشجيع التعاون بين الجامعات والمصانع وربط البحث العلمي بالإنتاج، دعم جمعية IRALEB لوقف هجرة الأدمغة، والتوجّه نحو وتطبيق الاقتصاد الدائري في إدارة الموارد.وتوجه إلى الشباب قائلاً: "لا تخافوا أن تحلموا، ولا تتراجعوا أمام الصعوبات... بعض الأبرياء لم يعلموا أن شيئاً ما مستحيل، فأنجزوه!"وكشف أنه استعان خلال صياغة كلمته بـChatGPT، مشيراً إلى أهمية مواكبة التطور التكنولوجي. كما شدد على صمود قطاع التكنولوجيا في لبنان رغم الانهيار الاقتصادي والكهرباء والبنى التحتية، مشيرًا إلى أن لبنان يصدّر سنويًا ما يزيد عن 300 مليون دولار من المنتجات التكنولوجية. ولفت إلى أن إقرار قانون "مناطق التكنولوجيا الصناعية" في مجلس النواب مؤخرًا قد يشكل نقطة تحوّل كبرى.وأعرب عن فخره بنسبة قطاع البرمجة، حيث تشكّل 27% من مهندسي البرمجيات الشباب في لبنان، وهي نسبة تتجاوز المعدل العالمي.وختم: "ليكن PowerX شرارة لمستقبل مشرق، وقاعدة لتحالفات طويلة الأمد تساهم في بناء لبنان الصناعي التكنولوجي".