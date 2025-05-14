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لبنان

حريق في معرض رشيد كرامي في طرابلس

Lebanon 24
14-05-2025 | 10:20
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ووصل عناصر الدفاع المدني إلى المكان، ويعملون على إخماد الحريق، بينما ناشد المواطنون بتأمين صهاريج مياه.
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