وزيرة البيئة وقعت اتفاقية لإدارة مخاطر حرائق الغابات

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وقّعت ومكتب لخدمات المشاريع، اتفاقية في إطار مشروع "إدارة مخاطر حرائق الغابات بمشاركة المجتمع في المناطق المعرضة للخطر في ". ويهدف المشروع إلى تعزيز قدرة لبنان على إدارة مخاطر حرائق الغابات بشكل فعال، ودمج هذه المخاطر في استراتيجيات الإدارة المستدامة للغابات.وتم تمويل المشروع بمنحة قدرها 3.48 مليون دولار أميركي من صندوق البيئة العالمي، وقد تم الموافقة عليه في تشرين الأول 2024، ويجري إدارته من قبل .وبموجب الاتفاقية، سيقوم لخدمات المشاريع بتوفير دعم للمستجيبين الأوائل من خلال تزويدهم بالمعدات الأساسية والمركبات، بالإضافة إلى أنظمة الاتصال الخاصة بالإنذار المبكر والاستجابة السريعة. كما يتضمن المشروع إنشاء مراكز عمليات محلية مشتركة لتنسيق الجهود المبذولة لمكافحة الحرائق.وفي الوقت نفسه، سيتم تقديم الدعم الفني لإجراء تقييمات للتنوع البيولوجي، بالإضافة إلى وضع خطط لإدارة الغابات وحرائقها، ودعم الممارسات المستدامة في هذا المجال. ستشمل أنشطة إعادة التأهيل بعد الحرائق برامج لإعادة التشجير، تثبيت المنحدرات، وتأهيل ، بما يساهم في تعزيز لبنان بحماية موارده الطبيعية والمجتمعية.وقالت ندى : "نأمل أن تكون هذه الاتفاقية بداية لشراكات ومشاريع مثمرة مع مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع والبنك الدولي. إن هذا المشروع يمثل خطوة مهمة نحو تطوير نظام وطني شامل للإنذار المبكر من المخاطر في لبنان، لا سيما الحرائق والسيول. من خلال هذا النظام، نأمل في إنقاذ الأرواح وحماية سبل العيش، وتعزيز قدرة لبنان على الاستعداد والاستجابة بشكل أفضل."بدوره، قال كاريه، لدائرة في البنك الدولي: "إن نجاح هذا المشروع يعتمد على الشراكة القوية بين الجهات المنفذة والسلطات المحلية. بينما سيسهم البنك الدولي بخبراته الفنية ومعرفته المكتسبة من دول أخرى، نأمل أن نستفيد من الدروس المستفادة من هذا المشروع لتعميمها في دول التي تواجه تحديات مشابهة."، صرح أكرم، ممثل ومدير مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في : "من خلال شراكتنا مع وزارة البيئة والبنك الدولي، يهدف مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع إلى المساهمة في الحد من مخاطر حرائق الغابات في لبنان والحفاظ على غاباته من خلال تعزيز السياسات والتعاون بين القطاعات، وكذلك الاستثمار في . ستظهر الأنشطة المحلية أفضل الممارسات التي ستمكننا من توسيع نطاق الموارد وضمان إدارة مستدامة للغابات، مما يسهم في تقليل مخاطر حرائق الغابات".