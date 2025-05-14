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لبنان

الداخلية نشرت استمارة مشاركة موظفي الدولة في الانتخابات البلدية والاختيارية

Lebanon 24
14-05-2025 | 10:37
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نشرت وزارة الداخلية والبلديات على منصة "أكس"، استمارة المشاركة في الانتخابات البلدية والاختيارية".
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وطلبت من "موظفي الدولة تعبئة الاستمارة على الرابط أدناه للوقوف على مدى رغبتهم في المشاركة كرؤساء أقلام وكتبة في محافظات بيروت، البقاع، بعلبك- الهرمل، الجنوب والنبطية".
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJe5MuYyn0IxfVgwtojzoE9eS6X9XBt9PKwKPkQGR5-BtEtw/viewform
 
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