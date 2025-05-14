الداخلية نشرت استمارة مشاركة موظفي الدولة في الانتخابات البلدية والاختيارية

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نشرت والبلديات على منصة "أكس"، استمارة المشاركة في والاختيارية".وطلبت من "موظفي الدولة تعبئة الاستمارة على الرابط أدناه للوقوف على مدى رغبتهم في المشاركة كرؤساء أقلام وكتبة في محافظات ، ، بعلبك- ، الجنوب والنبطية".