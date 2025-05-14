توقيع إتفاقية بين الامن الداخلي والاتحاد الاوروبي والـUNDP لتعزيز القدرات الأمنية

عقد لقوى الأمن الداخلي اللّواء رائد ، بعد ظهر يوم الإثنين، اجتماعاً في مكتبه في ، حضره كل من: مدير دائرة أدوات السياسة الخارجية في السيد بيتر Peter Wagner، سفيرة الاتّحاد السّيّدة ساندرا دو والي Sandra De Waele، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتّحدة الإنمائي في UNDP السّيّدة Blerta Aliko.

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بعدها انتقل المجتمعون إلى قاعة الشرف حيث تم في حضور اللواء عبدالله والأشخاص المعنيين توقيع إتفاقية في ما بين ممثلي الاتحاد الاوروبي والـUNDP تهدف الى تنفيذ مشاريع تعزيز القدرات الأمنية لعدد من فصائل ، وتلا ذلك عرض PowerPoint قدمه رئيس شعبة – رئيس فريق تنسيق المساعدات في العميد استعرض خلاله تفاصيل هذه المشاريع مبينًا أهميتها.