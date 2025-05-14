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لبنان

توقيع إتفاقية بين الامن الداخلي والاتحاد الاوروبي والـUNDP لتعزيز القدرات الأمنية

Lebanon 24
14-05-2025 | 10:41
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 عقد المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللّواء رائد عبد الله، بعد ظهر يوم الإثنين، اجتماعاً في مكتبه في ثكنة المقر العام، حضره كل من: مدير دائرة أدوات السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي السيد بيتر فاغنر Peter Wagner، سفيرة الاتّحاد الأوروبي السّيّدة ساندرا دو والي Sandra De Waele، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتّحدة الإنمائي في لبنان UNDP السّيّدة بليرتا أليكو Blerta Aliko.
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بعدها انتقل المجتمعون إلى قاعة الشرف حيث تم في حضور اللواء عبدالله والأشخاص المعنيين توقيع إتفاقية في ما بين ممثلي الاتحاد الاوروبي والـUNDP تهدف الى تنفيذ مشاريع تعزيز القدرات الأمنية لعدد من فصائل وحدة الدرك الإقليمية، وتلا ذلك عرض PowerPoint قدمه رئيس شعبة المعلوماتية – رئيس فريق تنسيق المساعدات في قوى الأمن الداخلي العميد علي سكينة استعرض خلاله تفاصيل هذه المشاريع مبينًا أهميتها.
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