لقاء بين وزير الاقتصاد والمستشار الفرنسي.. وهذا ما تم بحثه

استقبل والتجارة المستشار الاقتصادي للمبعوث الخاص لرئيس الجمهورية إلى ، جاك دو لاجوجي.

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وتناول اللقاء التطورات المتعلقة بالبرنامج الإصلاحي للحكومة ، مع التركيز على المناقشات الجارية مع . كما تم بحث تفاصيل وتوقيت تنظيم المزمع عقده في الخريف المقبل.



