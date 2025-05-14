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لبنان

لقاء بين وزير الاقتصاد والمستشار الفرنسي.. وهذا ما تم بحثه

Lebanon 24
14-05-2025 | 10:45
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استقبل وزير الاقتصاد والتجارة عامر بساط المستشار الاقتصادي للمبعوث الخاص لرئيس الجمهورية الفرنسية إلى لبنان، جاك دو لاجوجي.
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وتناول اللقاء التطورات المتعلقة بالبرنامج الإصلاحي للحكومة اللبنانية، مع التركيز على المناقشات الجارية مع صندوق النقد الدولي. كما تم بحث تفاصيل وتوقيت تنظيم مؤتمر الدول المانحة المزمع عقده في الخريف المقبل.


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