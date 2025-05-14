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لبنان

استهداف صحافيَّين على الحدود

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
14-05-2025 | 10:48
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سُجّل اليوم حادث أمني في بلدة حولا الحدودية، أثناء قيام المصوّر الصحفي علي عز الدين والمصوّرة الأجنبية كورتني بونيو بتصوير نقطة عسكرية مستحدثة تابعة للجيش، وذلك بعد الاستحصال على إذن رسمي من المؤسسة العسكرية وموافقة مديرية التوجيه، وبالتنسيق مع قوات "اليونيفيل" وفق ما أفاد به عناصر الجيش في الموقع.
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وعقب انتهاء التصوير، خرج جنديان من النقطة العسكرية، بالتزامن مع تمركز دبابة إسرائيلية من نوع "ميركافا" على الساتر الحدودي، حيث أقدمت على إطلاق النار باتجاه الفريق الصحفي وعناصر من الجيش.

ويأتي هذا الحادث في ظلّ التوترات المستمرة على طول الحدود الجنوبية، وما تشهده المنطقة من خروقات واعتداءات متكرّرة من قبل القوات الإسرائيلية.
المصدر: خاص "لبنان 24"
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