استهداف صحافيَّين على الحدود

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سُجّل اليوم حادث أمني في بلدة حولا الحدودية، أثناء قيام المصوّر الصحفي والمصوّرة الأجنبية بونيو بتصوير نقطة عسكرية مستحدثة تابعة للجيش، وذلك بعد الاستحصال على إذن رسمي من وموافقة ، وبالتنسيق مع قوات "اليونيفيل" وفق ما أفاد به عناصر الجيش في الموقع.وعقب انتهاء التصوير، خرج جنديان من النقطة العسكرية، بالتزامن مع تمركز دبابة إسرائيلية من نوع "ميركافا" على الساتر الحدودي، حيث أقدمت على إطلاق النار باتجاه الفريق الصحفي وعناصر من الجيش.ويأتي هذا الحادث في ظلّ التوترات المستمرة على طول الحدود الجنوبية، وما تشهده المنطقة من خروقات واعتداءات متكرّرة من قبل القوات .