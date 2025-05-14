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لبنان

الاعلان عن لائحة مكتملة في بلدة القرعون

Lebanon 24
14-05-2025 | 10:56
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في احتفال في ساحة عميص بالقرعون، تم الإعلان عن لائحة مكتملة لخوض الانتخابات البلدية والاختيارية، برئاسة خالد البيراني. وحضر الاحتفال رئيس اتحاد بلديات البحيرة يحيى ظاهر، ومخاتير البلدة، وفاعليات، وحشد من الأهالي.
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عرض البيراني البرنامج الانتخابي الذي ركز على معالجة عدة قضايا مهمة، أبرزها انقطاع الكهرباء وتأثيره على توزيع المياه، تلوث البحيرة، والحوكمة. كما استكمل المرشح الدكتور محمد ياسين عرض البرنامج الانتخابي. وفي نهاية اللقاء، تم الإعلان عن أسماء أعضاء اللائحة.
 
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