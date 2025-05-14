الاعلان عن لائحة مكتملة في بلدة القرعون

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في احتفال في ساحة عميص بالقرعون، تم الإعلان عن لائحة مكتملة لخوض والاختيارية، برئاسة خالد البيراني. وحضر الاحتفال رئيس يحيى ظاهر، ومخاتير البلدة، وفاعليات، وحشد من الأهالي.عرض البيراني البرنامج الانتخابي الذي ركز على معالجة عدة قضايا مهمة، أبرزها انقطاع الكهرباء وتأثيره على توزيع المياه، تلوث البحيرة، والحوكمة. كما استكمل المرشح ياسين عرض البرنامج الانتخابي. وفي نهاية اللقاء، تم الإعلان عن أسماء أعضاء اللائحة.