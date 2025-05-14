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لبنان

مجلس الوزراء يُقيل محافظ الشمال!

Lebanon 24
14-05-2025 | 11:19
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أقال مجلس الوزراء مساء اليوم محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا.
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بدوره، كشف وزير الداخلية أحمد الحجار، أنّه "طلب وضع محافظ الشمال رمزي نهرا بالتصرّف ومجلس الوزراء اتخذ القرار وفعلنا ذلك كي نعين بديلاً منه وليست انتخابات طرابلس السبب ولا انتماؤه لجهة سياسية لأننا لا نتعاطى مع الموضوع بهذا الشكل". 

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