بعد إقالة نهرا... من سيتولى مهامه؟

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وقبل قليل"، أقال مساء اليوم محافظ .





بدوره، كشف ، أنّه "طلب وضع محافظ الشمال رمزي نهرا بالتصرّف ومجلس الوزراء اتخذ القرار وفعلنا ذلك كي نعين بديلاً منه وليست انتخابات السبب ولا انتماؤه لجهة سياسية لأننا لا نتعاطى مع الموضوع بهذا الشكل".