كاملة.. هذه أبرز مقررات مجلس الوزراء اليوم

تلا بول مرقص مقررات جلسة ، الذي ترأسها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، في .

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إليكم أبرز المقررات:



- الحكومة قررت وضع محافظ تحت تصرف



-تمّ تعيين محمد قباني رئيساً لمجلس الإنماء والإعمار



- الموافقةعلى طلب وزارة التربية اعطاء مساهمة لصندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية في لتغطية المساعدات الصحية والاجتماعية لعام 2025



- الموافقة على طلب وزارة العمل تعديل الحد للكسب الخاضع لحسومات فرع التقديمات العائلية والتعليمية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتعديل قيمة التقديمات العائلية وطريقة توزيعها بين الزوجة والزوجة الأولاد".



- الموافقة على طلب وزارة العمل تحديد الإشتراكات المتوجبة على الصحفيين والمصورين اللبنانيين للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي



-الموافقة على طلب وزارة الشؤون الإجتماعية المصادقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التنمية الإجتماعية مع الأردنية الهاشمية".



- الموافقة على طلب المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي رجوع عن استقالته



-الموافقة على طلب وزارة الشؤون الإجتماعية الموافقة على وثيقة الإجراءات العملية الموحدة لتحديد ضحايا الإتجار بالبشر بغية مساعدتهم وحمايتهم في لبنان".

-الموافقة على طلب والبلديات تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 12/2024 في شقه المتعلق بعدد المأمورين".



-الموافقة على طلب الهيئة للإغاثة الموافقة على تعديل وجهة إستعمال سلفة الخزينة المُعطاة بموجب المرسوم 14056 بغية تخصيص بدلات الإيواء



- الموافقة على طلب وزارة التربية تمكين التلامذة اللبنانيين الذين تابعوا دراستهم خارج لبنان في أو في أي دولة أخرى والتلامذة السوريين وسواهم من سائر الجنسيات من التقدم للامتحانات الرسمية لعام 2025 لشهادة الثانوية العامة بشروط





-الموافقة على طلب وزارة الاتصالات إصدار طوابع بريدية تذكارية لفخامة رئيس الجمهورية









- الموافقة على طلب وزارة الثقافة الموافقة على تسمية الدكتور الصمد كممثل لبنان في المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية والثقافة والعلوم "الأونيسكو"-الموافقة على طلب وزارة الاتصالات إصدار طوابع بريدية تذكارية لفخامة رئيس الجمهورية











