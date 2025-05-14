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لبنان

كاملة.. هذه أبرز مقررات مجلس الوزراء اليوم

Lebanon 24
14-05-2025 | 11:33
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تلا وزير الإعلام بول مرقص مقررات جلسة مجلس الوزراء، الذي ترأسها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، في قصر بعبدا.
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إليكم أبرز المقررات: 

- الحكومة قررت وضع محافظ لبنان الشمالي تحت تصرف وزير الداخلية

-تمّ تعيين محمد قباني رئيساً لمجلس الإنماء والإعمار 

- الموافقةعلى طلب وزارة التربية اعطاء مساهمة لصندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية لتغطية المساعدات الصحية والاجتماعية لعام 2025 

- الموافقة على طلب وزارة العمل تعديل الحد الأقصى للكسب الخاضع لحسومات فرع التقديمات العائلية والتعليمية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتعديل قيمة التقديمات العائلية وطريقة توزيعها بين الزوجة والزوجة الأولاد". 

- الموافقة على طلب وزارة العمل تحديد الإشتراكات المتوجبة على الصحفيين والمصورين اللبنانيين للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي

-الموافقة على طلب وزارة الشؤون الإجتماعية المصادقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التنمية الإجتماعية مع المملكة الأردنية الهاشمية". 

- الموافقة على طلب المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي رجوع المدير العام عن استقالته

-الموافقة على طلب وزارة الشؤون الإجتماعية الموافقة على وثيقة الإجراءات العملية الموحدة لتحديد ضحايا الإتجار بالبشر بغية مساعدتهم وحمايتهم في لبنان".
-الموافقة على طلب وزارة الداخلية والبلديات تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 12/2024 في شقه المتعلق بعدد المأمورين". 

-الموافقة على طلب الهيئة العليا للإغاثة الموافقة على تعديل وجهة إستعمال سلفة الخزينة المُعطاة بموجب المرسوم 14056 بغية تخصيص بدلات الإيواء

- الموافقة على طلب وزارة التربية تمكين التلامذة اللبنانيين الذين تابعوا دراستهم خارج لبنان في سوريا أو في أي دولة أخرى والتلامذة السوريين وسواهم من سائر الجنسيات من التقدم للامتحانات الرسمية لعام 2025 لشهادة الثانوية العامة بشروط
- الموافقة على طلب وزارة الثقافة الموافقة على تسمية الدكتور علي قاسم الصمد كممثل لبنان في المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية والثقافة والعلوم "الأونيسكو"

-الموافقة على طلب وزارة الاتصالات إصدار طوابع بريدية تذكارية لفخامة رئيس الجمهورية




 





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