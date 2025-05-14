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لبنان

في عددٍ من بلدات النبطية.. مجالس بلدية واختيارية تفوز بـ"التزكية"

Lebanon 24
14-05-2025 | 12:19
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فازت المجالس البلدية في بلدات زبدين، عزة وسيناي، بالتزكية في الانتخابات البلدية والاختيارية.
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كذلك، فاز بالتزكية، المختارون نمر فريد عساف في حي المسيحيين في مدينة النبطية، أحمد حسين صالح وعلي محمد حايك وقاسم احمد لزيق في بلدة عدشيت، محمد عبد المنعم كركي في بلدة عين بوسوار، سميح حسين جمول في بلدة عزة، ركان عبدو بلوق في بلدة تول، وحسام سليم مقدم واحمد نجيب قبيسي في بلدة زبدين.
 

أيضاً، فازت بالتزكية، الهيئات الاختيارية في بلدات بريقع، زبدين، النبطية الفوقا والشرقية.
 
 
 
 
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