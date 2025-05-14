فازت في بلدات ، عزة وسيناي، بالتزكية في والاختيارية.

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كذلك، فاز بالتزكية، المختارون نمر فريد عساف في حي في ، صالح وعلي وقاسم احمد لزيق في بلدة عدشيت، كركي في بلدة ، سميح حسين في بلدة عزة، ركان عبدو بلوق في بلدة تول، وحسام سليم مقدم واحمد في بلدة زبدين.



أيضاً، فازت بالتزكية، الهيئات الاختيارية في بلدات بريقع، زبدين، والشرقية.