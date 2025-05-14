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لبنان

عملية لـ"المخابرات" في الأوزاعي.. من أوقفت هناك؟

Lebanon 24
14-05-2025 | 12:59
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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:
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ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق، دهمت وحدات من الجيش تؤازر كلًّا منها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في بلدة عرسال - بعلبك ومنطقة الشمال، وأوقفت 17 مواطنًا كونهم مطلوب توقيفهم بجرم إطلاق النار، وضبطت في حوزتهم كمية من الأسلحة والذخائر الحربية، بالإضافة إلى أعتدة عسكرية.
 
كذلك، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الأوزاعي - بعبدا السوري (ع.ح.) لقيامه بأعمال السرقة، والمواطن (م.س.) المطلوب توقيفه بجرائم مختلفة منها: إطلاق النار، تعاطي المخدرات، التعدي على المواطنين، فرض خوات، افتعال إشكالات.
 
وسُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
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