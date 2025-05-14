صدر عن البيان الآتي:

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ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها في مختلف المناطق، دهمت وحدات من الجيش تؤازر كلًّا منها دورية من منازل مطلوبين في بلدة - ومنطقة ، وأوقفت 17 مواطنًا كونهم مطلوب توقيفهم بجرم إطلاق النار، وضبطت في حوزتهم كمية من الأسلحة والذخائر الحربية، بالإضافة إلى أعتدة عسكرية.

كذلك، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة - السوري (ع.ح.) لقيامه بأعمال السرقة، والمواطن (م.س.) المطلوب توقيفه بجرائم مختلفة منها: إطلاق النار، تعاطي المخدرات، التعدي على المواطنين، فرض خوات، افتعال إشكالات.

وسُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف المختص.