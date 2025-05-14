فضيحة "منشد" مقرّب من "حزب الله".. "تعامل" مع إسرائيل لقاء 23 ألف دولار!

ادّعى لدى القاضي على محمد بتهمة التعامل مع العدو الاسرائيلي والتدخل بقتل لبنانيين مقابل تقاضيه مبالغ مالية.

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وكان صالح استدعي الى التحقيق لدى أحد بناء على شكوى تقدم بها أحد الاشخاص ضده بجرم الاحتيال عليه بمبلغ مالي، على خلفية عمله في الاستثمار في الاسهم والبورصة.

وبرزت خلال تحليل هاتف صالح الخلوي، محادثات مشبوهة بينه وبين عملاء لاسرائيل ليتبين أنَّ الشخص المذكور بدأ بتعامله مع العدو منذ بدء العدوان الاسرائيلي الأخير على وتقاضى مقابل ذلك ما مجموعه 23 ألف دولار أميركي.

ويُعرف صالح بأنه "منشد ديني" مقرّب من " "، وتبين أنه أعطى إحداثيات للعدو عن مراكز أمنية تابعة لـ"حزب الله" تعرضت لاعتداءات اسرائيلية، ما أدى الى استشهاد لبنانيين بينهم مسؤولون في "الحزب".