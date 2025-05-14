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لبنان

فضيحة "منشد" مقرّب من "حزب الله".. "تعامل" مع إسرائيل لقاء 23 ألف دولار!

Lebanon 24
14-05-2025 | 13:10
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ادّعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي على محمد هادي صالح بتهمة التعامل مع العدو الاسرائيلي والتدخل بقتل لبنانيين مقابل تقاضيه مبالغ مالية.
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وكان صالح استدعي الى التحقيق لدى أحد الأجهزة الأمنية بناء على شكوى تقدم بها أحد الاشخاص ضده بجرم الاحتيال عليه بمبلغ مالي، على خلفية عمله في الاستثمار في الاسهم والبورصة.
 
وبرزت خلال تحليل هاتف صالح الخلوي، محادثات مشبوهة بينه وبين عملاء لاسرائيل ليتبين أنَّ الشخص المذكور بدأ بتعامله مع العدو منذ بدء العدوان الاسرائيلي الأخير على لبنان وتقاضى مقابل ذلك ما مجموعه 23 ألف دولار أميركي.
 
ويُعرف صالح بأنه "منشد ديني" مقرّب من "حزب الله"، وتبين أنه أعطى إحداثيات للعدو عن مراكز أمنية تابعة لـ"حزب الله" تعرضت لاعتداءات اسرائيلية، ما أدى الى استشهاد لبنانيين بينهم مسؤولون في "الحزب".

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