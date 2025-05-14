Advertisement

لبنان

سلام رعى انارة كورنيش الروشة وشارع أستراليا: نحتفل بهزيمة الظلمة

Lebanon 24
14-05-2025 | 13:27
A-
A+
Doc-P-1360424-638828543512870205.jpeg
Doc-P-1360424-638828543512870205.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
رعى رئيس مجلس الوزراء نواف سلام مساء اليوم حفل افتتاح مشروع انارة كورنيش الروشة وشارع أستراليا و الشوارع المتفرعة بينهما.
Advertisement

وفي المناسبة ألقى الرئيس سلام كلمة، قائلاً: "أيها الحضور الكريم، ليس كثيراً أن نضيء شارعاً في مدينة أنارت الشرق. إنما نحن نستلهم بيروت ونهتدي بمنارتها".

تابع: "ليس فريداً أن نشرّع نوافذها على العالم وندعوه إليها، هي التي كان سعيها الانفتاح على المختلف والمُضطَهَد، وميثاقها احتضان التنوع والابتكار.ليس عادلاً أن نترك بيروت تنام على حزنٍ وتستيقظ على وحشة، هي التي جمعت الشرق والغرب، صالحت الجبل والبحر، جمعت العراقة والمعاصرة، وكانت في مقدم من تلقّف الحداثة والمدنيّة، "كواحدة من أولى بؤر الحداثة في أرض العرب منذ القرن التاسع عشر" كما وصفها الشهيد سمير قصير في كتابه "تاريخ بيروت".

أضاف: "وحين فكّرت في كلمة لهذه المناسبة، قفزت القصائد إلى ذهني، فبيروت "تُفَّاحةٌ للبحر" عند محمود درويش، و"خلاصاتُ الأعمارْ" و"أحلى الملكات" عند نزار قباني".

وقال: "نضيء اليوم شارع الروشة لنحتفل بهزيمة الظلمة، بعودة النبض إلى وريد بيروت البحريّ، فهذا الشارع الذي برز وتألّق في ستينيّات بيروت الذهبيّة، وعانى وكابد في سنوات الحرب، يتحوّل جسراً بين ماضينا ومستقبلنا، ويعود أرصفة مضيئة رحيبة لأهل المدينة ومحبّيها ومتنفّساً لهم".

ختم: "أعود إلى ناديا التويني التي قالت ان بيروت "ماتت ألف مرّة وعاشت ألف مرّة من جديد". واليوم لمرّة جديدة تنهض بيروت، تضيء وتجدّد عهدها لكلّ قلب أحبّها، وأحبّ جمال روشتها.شكراً على حضوركم".
مواضيع ذات صلة
المطران طربيه وجه رسالة الفصح من استراليا: يجب الا نخاف مهما ازدادتِ الظّلمات
lebanon 24
14/05/2025 23:06:48 Lebanon 24 Lebanon 24
أستراليا تحتفل بتأسيس جريدة "سفير الشمال" بحضور سياسي رسمي
lebanon 24
14/05/2025 23:06:48 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام استقبل سفير أستراليا في لبنان
lebanon 24
14/05/2025 23:06:48 Lebanon 24 Lebanon 24
بالجرم المشهود... توقيف سارق دراجات في الروشة
lebanon 24
14/05/2025 23:06:48 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:24 | 2025-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:19 | 2025-05-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:31 | 2025-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:31 | 2025-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:24 | 2025-05-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:09 | 2025-05-14
15:05 | 2025-05-14
15:02 | 2025-05-14
14:37 | 2025-05-14
14:25 | 2025-05-14
13:38 | 2025-05-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24