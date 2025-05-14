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لبنان
سلام رعى انارة كورنيش الروشة وشارع أستراليا: نحتفل بهزيمة الظلمة
Lebanon 24
14-05-2025
|
13:27
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رعى
رئيس مجلس الوزراء
نواف سلام
مساء اليوم حفل افتتاح مشروع انارة كورنيش
الروشة
وشارع
أستراليا
و الشوارع المتفرعة بينهما.
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وفي المناسبة ألقى الرئيس سلام كلمة، قائلاً: "أيها الحضور
الكريم
، ليس كثيراً أن نضيء شارعاً في مدينة أنارت الشرق. إنما نحن نستلهم
بيروت
ونهتدي بمنارتها".
تابع: "ليس فريداً أن نشرّع نوافذها على العالم وندعوه إليها، هي التي كان سعيها الانفتاح على المختلف والمُضطَهَد، وميثاقها احتضان التنوع والابتكار.ليس عادلاً أن نترك بيروت تنام على حزنٍ وتستيقظ على وحشة، هي التي جمعت
الشرق والغرب
، صالحت الجبل والبحر، جمعت العراقة والمعاصرة، وكانت في مقدم من تلقّف الحداثة والمدنيّة، "كواحدة من أولى بؤر الحداثة في أرض العرب منذ القرن التاسع عشر" كما وصفها الشهيد
سمير قصير
في كتابه "تاريخ بيروت".
أضاف: "وحين فكّرت في كلمة لهذه المناسبة، قفزت القصائد إلى ذهني، فبيروت "تُفَّاحةٌ للبحر" عند
محمود درويش
، و"خلاصاتُ الأعمارْ" و"أحلى الملكات" عند
نزار قباني
".
وقال: "نضيء اليوم شارع الروشة لنحتفل بهزيمة الظلمة، بعودة النبض إلى وريد بيروت البحريّ، فهذا الشارع الذي برز وتألّق في ستينيّات بيروت الذهبيّة، وعانى وكابد في سنوات الحرب، يتحوّل جسراً بين ماضينا ومستقبلنا، ويعود أرصفة مضيئة رحيبة لأهل المدينة ومحبّيها ومتنفّساً لهم".
ختم: "أعود إلى ناديا التويني التي قالت ان بيروت "ماتت ألف مرّة وعاشت ألف مرّة من جديد". واليوم لمرّة جديدة تنهض بيروت، تضيء وتجدّد عهدها لكلّ قلب أحبّها، وأحبّ جمال روشتها.شكراً على حضوركم".
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