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لبنان

ما حقيقة حصول إشكال في سرايا طرابلس؟

Lebanon 24
14-05-2025 | 13:30
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نفت مصادر "لبنان24" ما تمّ تداوله عن حصول إشكال في سرايا طرابلس، مؤكدة أن الهدوء يسود داخل المبنى.
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وأشارت المصادر إلى أنّه في الطابق الثاني من المبنى، تتواجد القاضية رئيسة اللجنة العليا، إلى جانب عدد من مندوبي المرشحين وبعض الإعلاميين، حيث يُشرف الجميع على جمع الأرقام النهائية ومتابعة سير العملية بهدوء تام.
 
 
 
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