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لبنان

بالفيديو.. "ذهب أخضر" في لبنان.. زراعة جديدة ستُدخل مليار دولار!

Lebanon 24
14-05-2025 | 13:25
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عاد الحديث مجددًا عن زراعة شتلة "القنب الهندي" في لبنان، وهذه المرة عن طريق وزارة الزراعة التي حرّكت ملف تنظيم زراعتها للاستفادة منها اقتصادياً وطبياً.
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هذه النبتة وفي حال استغلالها قد تُدخل الى الخزينة أكثر من مليار دولار، بحسب التقديرات الرسمية.
 
 
فماذا يقول الخبراء عن هذه النبة؟ وهل هي مثل "حشيشة الكيف"؟
 
 
التفاصيل في الفيديو المُرفق: 
 
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