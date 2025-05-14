بالفيديو.. "ذهب أخضر" في لبنان.. زراعة جديدة ستُدخل مليار دولار!

عاد الحديث مجددًا عن زراعة شتلة "القنب " في ، وهذه المرة عن طريق التي حرّكت ملف تنظيم زراعتها للاستفادة منها اقتصادياً وطبياً.

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هذه النبتة وفي حال استغلالها قد تُدخل الى الخزينة أكثر من مليار دولار، بحسب التقديرات الرسمية.

فماذا يقول الخبراء عن هذه النبة؟ وهل هي مثل "حشيشة الكيف"؟