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لبنان

عن المرشّحين لبلدية صيدا... إليكم ما قاله البزري

Lebanon 24
14-05-2025 | 13:32
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كتب النائب عبد الرحمن البزري عبر حسابه على منصة "إكس":
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"تنوع المرشحين لبلدية صيدا يعكس حيوية المدينة ويُبشّر بعرس ديمقراطي واعد. فلنحوّل الانتخابات البلدية إلى فرصة حقيقية للتغيير والإنماء، بعيدًا عن الوصاية السياسية، من أجل صيدا، وشبابها، وتطلعاتهم ومستقبلهم".
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