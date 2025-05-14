عن المرشّحين لبلدية صيدا... إليكم ما قاله البزري

كتب النائب عبر حسابه على منصة "إكس":

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"تنوع المرشحين لبلدية يعكس حيوية المدينة ويُبشّر بعرس واعد. فلنحوّل إلى فرصة حقيقية للتغيير والإنماء، بعيدًا عن الوصاية السياسية، من أجل صيدا، وشبابها، وتطلعاتهم ومستقبلهم".