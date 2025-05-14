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لبنان

نداء من وهاب.. ماذا قال؟

Lebanon 24
14-05-2025 | 13:38
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كتب رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب على صفحته عبر منصة "إكس": 
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"لا أعرف من الذي يعمل على تخريب العلاقة اللبنانية العراقية مع أن بغداد تساعدنا حتى اليوم دون منه. نريد أفضل العلاقات مع العراق وباقي العرب. ونطالب المعنيين بالمسارعة الى المعالجة". 
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