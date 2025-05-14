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لبنان

عُيّن رئيسًا لمجلس الإنماء والإعمار... من هو محمد قباني؟ (صورة)

Lebanon 24
14-05-2025 | 14:25
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عُيّن محمد قباني، اليوم، رئيسًا لمجلس الإنماء والإعمار.

ومحمد علي قباني هو مهندس لبنانيّ متخصص في قطاعي الكهرباء والطاقة، ويتمتع بخبرة تزيد عن 37 عامًا في العمل مع كبرى الشركات متعددة الجنسيات في كل من قطر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.
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نال بكالوريا في الرياضيات – الكلية البروتستانتية الفرنسية، لبنان (1981)، وبكالوريوس في الهندسة الكهربائية – جامعة جورج واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (1986).

أيضا نال ماجستير في الهندسة الكهربائية – جامعة كورنيل، الولايات المتحدة الأمريكية (1987).

قباني هو المؤسس والرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة الحالي لشركة KC للهندسة والصناعة (لبنان والجزائر)، وهي شركة لبنانية رائدة متخصصة في توزيع ونقل الطاقة الكهربائية.

تأسست الشركة عام 2004، وأصبحت مقاول EPC (الهندسة والمشتريات والإنشاءات) بارز، وموردًا، ومصنعًا للوحات الكهربائية ومتكاملاً للأنظمة، وتخدم القطاعات الصناعية والتجارية والسكنية في الشرق الأوسط وأفريقيا.

عُيّن عضو في مجلس إدارة مجلس الأعمال اللبناني الإيطالي

كما عُيّن عضو في المجلس الاستشاري لبرنامج الطاقة الكهربائية والآلات في قسم الهندسة الكهربائية والكمبيوترفي جامعة بيروت العربية. 

ويحرص قباني على تعزيز المصالح الاقتصادية اللبنانية على الصعيد الدولي، وشارك بنشاط في تعزيز الروابط الاقتصادية بين لبنان وعدد من الدول من خلال أدواره في مجالس ولجان الأعمال.

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