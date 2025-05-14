عُيّن رئيسًا لمجلس الإنماء والإعمار... من هو محمد قباني؟ (صورة)

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ومحمد علي قباني هو مهندس لبنانيّ متخصص في قطاعي الكهرباء والطاقة، ويتمتع بخبرة تزيد عن 37 عامًا في العمل مع كبرى الشركات متعددة الجنسيات في كل من قطر والإمارات العربية المتحدة والمملكة .نال بكالوريا في الرياضيات – الكلية البروتستانتية ، (1981)، وبكالوريوس في الهندسة الكهربائية – جامعة ، (1986).أيضا نال ماجستير في الهندسة الكهربائية – جامعة كورنيل، الولايات المتحدة الأمريكية (1987).قباني هو المؤسس والرئيس التنفيذي ورئيس الحالي لشركة KC للهندسة والصناعة (لبنان والجزائر)، وهي شركة لبنانية رائدة متخصصة في توزيع ونقل الطاقة الكهربائية.تأسست الشركة عام 2004، وأصبحت مقاول EPC (الهندسة والمشتريات والإنشاءات) بارز، وموردًا، ومصنعًا للوحات الكهربائية ومتكاملاً للأنظمة، وتخدم القطاعات الصناعية والتجارية والسكنية في وأفريقيا.عُيّن عضو في مجلس إدارة مجلس الأعمال اللبناني .كما عُيّن عضو في المجلس الاستشاري لبرنامج الطاقة الكهربائية والآلات في قسم الهندسة الكهربائية والكمبيوترفي جامعة العربية.ويحرص قباني على تعزيز المصالح الاقتصادية على الصعيد الدولي، وشارك بنشاط في تعزيز الروابط الاقتصادية بين لبنان وعدد من الدول من خلال أدواره في مجالس ولجان الأعمال.