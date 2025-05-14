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لبنان

بالصور.. هذه النتائج النهائية لانتخابات طرابلس

Lebanon 24
14-05-2025 | 15:05
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صدرت مساء اليوم الأربعاء، النتائج النهاية للانتخابات البلدية والاختيارية في مدينة طرابلس.
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وفي ما يلي، الصور التي تظهر النتائج وأسماء الفائزين بعد فرز الأصوات:
 
 
 
 
 
 
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