عن سلاح "حزب الله" وإعادة الإعمار.. هذا ما كشفه متري

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وأضاف متري عبر الـ" "، أنّه لا يعتقد أن يريد أن يزج الصحافيين في السجن لكنه أراد لفت النظر إلى خطورة الحملات على .وقال: "أنا أحترم حرية الإعلام لكن إذا بلغ النقد حدّ التهديد قد نضطر أن نلجأ إلى أحيانًا".وحول عدم مشاركة رئيس الجمهورية بالقمة العربية، اعتبر متري أنّ "هناك مبالغة في الموضوع"، موضحاً ان "الرئيس عون دُعي إلى لكنه لن يحضر لأنه سيشارك في تنصيب البابا الجديد".واشار متري إلى أنّ " شهد عزلة عربية وتأثر بها سياحيًا وبعض اللبنانيين يتحملون مسؤولية هذه العزلة"، معتبراً أنّ "الأشقاء العرب يتفهمون أنه لا يمكن تحقيق المطالب الاصلاحية بين ليلة وضحاها".وحول حصرية السلاح بيد الدولة، كشف أنّه "حصل نقاش في الحكومة حول الأمر عون إنه يعالج هذا الموضوع برويّة"، موكداً أن "الحوار مع حول حصرية السلاح جارٍ بمساره وهو يتصلب لرفع شروطه".اما العقبة أمام استكمال سيطرة الجيش على الجنوب، فاعتبر أنّه بسبب " المستمر"، مشيرا إلى أنّ "هناك تقدم كبير في شمال الليطاني في إطار بسط سلطة الدولة".وأكّد أن "رئيس الجمهورية باشر الحوار مع حزب الله ليبلغه بأننا نريد بسط سلطة على الأراضي "، موضحًا أن "الخيار الأول هو نزع سلاح حزب الله من دون تعريض السلم الأهلي في لبنان للخطر".وأعتبر أنه "يمكن لنعيم أن يقول ما يريد أما موقف الحكومة لا ينسجم مع أقواله".وقال متري: "الدول الشقيقة العربية والولايات المتحدة يعلمون أن لبنان لن يستطيع بلحظة من الزمن أن يحل مشكلة سلاح الحزب فهم يثقون بالرئيس عون والحكومة بأن العمل على بسط سلطة الدولة جارٍ".تابع: "العلاقات تغيرت في لبنان بين الأطراف فلا ثلث معطل في الحكومة وهي يستعيد ثقة العالم".واعتبر متري ان "من واجب لبنان إعادة إعمار المناطق المتضررة من الحرب".تابع: "المساعدات الخارجية تصل إلى لبنان حين يقيم لبنان صندوقا ويديره بشكل شفاف"، مشيراً إلى انه "من الضروري بذل جهد مضاعف لاستعادة الثقة على المستويين المحلي والدولي".وقال: "المساعدات الخارجية لن تتوافر إلا إذا قمنا بالإصلاحات الاقتصادية وأجرينا اتفاقا مع ".اما عن ، فاوضج أنّه "أنجزنا الانتخابات في موعدها والتزمنا الحياد فيها ووردت شكاوى كثيرة لكن عدد قليل منها كانت حول الرشوة".