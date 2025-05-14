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لبنان

وهاب: بدأ زمن جديد

Lebanon 24
14-05-2025 | 15:47
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كتب رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب على صفحته عبر منصة "إكس": 
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"في الصراع العربي الإسرائيلي على لبنان ان يكون خلف الموقف السعودي . هناك مرحلة انتهت وبدأ زمن جديد ومن يعاكسه سيبقى خارجه". 
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